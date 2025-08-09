Ander Cabello anuncia que "no va a callarse" tras su salida de Shinova y la banda responde

A través de un contundente comunicado en Instagram, Cabello ha revelado los detalles de su abrupta salida del grupo que ayudó a fundar en 2008, acusando a sus excompañeros de presionarle para mantener silencio sobre las circunstancias de su despido. "Haré las cosas bien, aunque incomoden", declaró el músico, confirmando que ha iniciado acciones legales para defender sus derechos.

La banda, conocida por éxitos como "El fuego" y "La tormenta", había anunciado en abril la salida de Cabello mediante un comunicado que el bajista no firmó y que ahora califica de "farsa". El músico vizcaíno asegura que su expulsión se produjo sin diálogo ni explicaciones claras, rompiendo con la imagen de unidad que el grupo siempre había proyectado.

Este enfrentamiento público ha sorprendido a la escena musical española, donde Shinova era considerada una de las bandas de rock alternativo con mayor cohesión interna. Las declaraciones de Cabello sugieren graves desacuerdos creativos y personales, aunque por ahora el resto de miembros mantiene un llamativo silencio sobre el asunto.

Expertos del sector advierten que este conflicto podría afectar la imagen y trayectoria de la banda en un momento clave de su carrera. Mientras tanto, los seguidores se dividen entre quienes apoyan la decisión del grupo y quienes exigen transparencia sobre las razones que llevaron a la salida de uno de sus miembros fundadores.

Shinova responde: "No fue expulsado injustamente"

Por su parte, la banda también ha reaccionado con otro comunicado en Instagram en el que aclaran que el bajista "no fue expulsado injustamente". "Su salida fue una decisión consensuada por el resto del grupo, tras meses de conflictos internos y comportamientos incompatibles con un proyecto común". "Se intentó solucionar la situación, que afectaba gravemente a la convivencia", y en ese tiempo, lamentan, "hubo tensión, faltas de respeto y agresiones verbales hacia miembros del equipo técnico, las oficinas y hacia los propios miembros del grupo". Además, advierten que "estos hechos están debidamente documentados".

También aseguran que han reconocido la aportación del bajista desde el inicio del proyecto, y que "nunca se le impidió hablar ni se le presionó". "Se le ofreció un acuerdo justo y respetuoso. La afirmación de que recibió advertencias para no hacer ruido es, sencillamente, falsa". "Fue Ander quie, ya hace varios meses, inició acciones legales, en plena negociación y sin previo aviso, presentando una reclamación laboral que no se ajusta a la realidad de su vínculo con Shinova". "Nosotros defenderemos nuestra posición con serenidad por los cauces adecuados y con hechos".

Por último, la banda, que ya ha recibido el apoyo de otros grupos míticos de la escena, como Despistaos, se reserva el derecho a emprender acciones legales contra personas del entorno de Ander, ya que han documentado e identificado faltas de respeto. "La libertad de expresión no justifica la difamación ni el acoso reiterado". Por último, la banda zanja que no van a seguir "alimentando especulaciones" ni "tratando en público cuestiones que se deben resolver por medio de otros canales".