Bad Bunny, el cantante "global", elegido mejor artista latino del siglo XXI

Palabras mayores. El puertorriqueño Bad Bunny ha sido escogido por la revista especializada en música 'Billboard' como el máximo artista latino del siglo XXI, publicó este martes en su página web.

Según explicó 'Billboard', este ránking se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre de 2024.

Redefiniendo la música latina

"Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global", resaltó en su publicación Billboard sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

"Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo", añadió la revista.

'Billboard' destacó el logro de Bad Bunny, pues consiguió ser el máximo artista latino del siglo XXI pese a que no apareció en los ránkings de la revista hasta 2016.

Su primer tema que se incluyó en las clasificaciones de Billboard fue en el año 2018. Desde entonces, ha logrado 14 temas número uno en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums.

89 canciones de récord

Además, tiene un récord de 89 canciones que han llegado a los primeros 10 en Hot Latin Songs, más del doble que Enrique Iglesias y Luis Miguel, con 39 cada uno, desde que la lista comenzó en 1986.

"A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar", abundó Billboard sobre el llamado 'conejo malo'.

Bad Bunny fue también el máximo artista de todos los géneros de Billboard en 2022 y el latino más destacado por quinto año consecutivo, desde 2020 hasta 2024.

De hito en hito

Igualmente, con su disco 'YHLQMDLG' (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) logró la marca del álbum de mayor duración como número uno en la lista de Top Latin Albums, con 70 semanas entre los años 2021 y 2022.

Estos logros, además de su histórica residencia 'No Me Quiero Ir De Aquí', de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 14 de julio al 20 de septiembre, lo llevó a ser escogido para actuar en el descanso de la Super Bowl 2026.

Ese logro, para Billboard, "es un reflejo más de su inmenso poder de estrella, su profunda conexión con su herencia y su gran vínculo con el público familiarizado con la música latina y, en parte gracias a su talento, con aquellos que acaban de descubrirla".

La lista de los principales diez artistas latinos la completan en este orden Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna.