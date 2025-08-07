Bad Bunny se estudiará en una universidad de Estados Unidos

La Universidad Emory, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del sur de EE.UU., ofrecerá este otoño un curso inspirado en la superestrella puertorriqueña Bad Bunny y el mundo del reguetón.

El curso, ofrecido a través de la Iniciativa de Estudios Latinx, analizará el último álbum del artista 'Debí Tirar Más Fotos', que servirá como una guía para aprender sobre la historia de Puerto Rico, explicó en su sitio web la universidad ubicada en Atlanta (Georgia).

Las clases interdisciplinarias se centrarán tanto en la producción cultural y artística de Bad Bunny como en las fuerzas políticas y socioeconómicas de las que emerge.

"Se hará especial hincapié en los últimos 30 años de dominio colonial estadounidense en Puerto Rico y los movimientos de resistencia", explica el sitio web de la universidad.

Además, usará la obra del artista para explorar temas más profundos como el colonialismo, la soberanía, la nacionalidad, la migración y la diáspora, la deuda, los desastres, la ayuda mutua, el turismo, la protesta y la música (reguetón).

Las tareas semanales incluirán lecturas académicas, episodios de pódcast y análisis exhaustivo de canciones.

La clase también destacará el trabajo de otros artistas puertorriqueños para ofrecer una visión más completa de la vibrante escena creativa de la isla.

El curso sobre Bad Bunny, impartido por la profesora Taina Figueroa, es una de las varias ofertas de la Iniciativa de Estudios Latinx de Emory, un programa interdisciplinario que busca ampliar la comprensión de las comunidades latinas en Estados Unidos.