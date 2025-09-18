Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera -coautor del éxito de Karol G. 'Si antes te hubiera conocido'-, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

El artista puertorriqueño logró consolidar el éxito de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)', su séptimo álbum de estudio, que lanzó el pasado 5 de enero, en tres de las categorías reina: mejor álbum del año, mejor grabación del año y mejor canción del año (estas dos últimas por duplicado), según el anuncio de las nominaciones realizado este miércoles por la Academia Latina de la Grabación.

En la carrera por alzarse con el galardón a mejor disco del año, Bad Bunny competirá junto al español Alejandro Sanz, por su '¿Y ahora qué?'; su paisano Rauw Alejandro, con 'Cosa nuestra'; la estrella cubana-estadounidense Gloria Estefan, con 'Raíces'; Natalia Lafourcade, con 'Cancionera', o Carín León, con 'Palabra De To's (Seca)'.

Mientras que en la de mejor canción Bad Bunny cuenta con dos nominaciones, por 'Baile inolvidable' y 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', y Ca7riel & Paco Amoroso, con otras dos, por 'El día del amigo' y '#Tetas'. Cuatro temas que optan además al Latin Grammy a mejor grabación del año.

A mejor canción compiten también 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G'; 'Palmeras en el jardín', de Alejando Sanz; 'Cancionera' de Natalia Lafourcade; 'Otra noche de llorar', de Mon Laferte; 'Bogotá', de Andrés Cepeda, y 'Veludo marrom', de la brasileña Liniker.

La primera vez de Ca7riel & Paco Amoroso

Los mejores amigos Ca7riel & Paco Amoroso también aspiran a los premios más importantes de estos galardones. A las nominaciones a mejor canción y mejor grabación del año para sus temas 'El día del amigo' y '#Tetas', se unen la de mejor álbum para 'Papota', que también opta a mejor disco de música alternativa, además de mejor vídeo corto o mejor vídeo largo.

El proyecto surgió después del éxito que les supuso el concierto en el Tiny Desk de la National Public Radio (NPR), la radio pública estadounidense, y presenta una sátira a la industria musical y la presión que esta genera sobre los artistas.

Mientras que el compositor mexicano Édgar Barrera sigue acumulando nominaciones con éxitos como la veraniega 'Si antes te hubiera conocido', de la colombiana Karol G, con la que competirá en las candidaturas a grabación y canción del año.

También la mexicana Natalia Lafourcade, la artista femenina con más Latin Grammy ganados de la historia, obtuvo ocho nominaciones para 'Cancionera', entre ellas las de mejor álbum de cantautor, mejor canción de cantautor y mejor canción del año.

En otras categorías aparecen artistas como Shakira, nominada a mejor canción pop por 'Soltera'; Maluma, a mejor canción urbana por 'Cosas pendientes', o Aitana, a mejor álbum de pop contemporáneo por 'Cuarto Azul'.

Nueva música

La cantante brasileña trans Liniker también destacó en las nominaciones al sumar seis candidaturas. La fama de la compositora ha crecido principalmente en los círculos del indie con su disco 'Caju', en el que mezcla soul, MPB (Música Popular Brasileira), funk y R&B.

El premio a mejor nuevo artista se lo disputarán el venezolano Alleh, la colombiana Annasofia, el español Yerai Cortés, la artista brasileña de jazz Juliane Gamboa, la cubana Camila Guevara, la colombiana Isadora, el mexicano Alex Luna, la brasileña Sued Nunes y las mexicanas Paloma Morphy y Ruzzi.

La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin Grammy empezará el próximo 1 de octubre.