Bad Bunny termina su histórica residencia en Puerto Rico y se prepara para su gira mundial

Bad Bunny cerró anoche en el Coliseo de Puerto Rico su residencia musical 'No me quiero ir de aquí: Una más', con una función adicional -la 31- convirtiendo la misma en una fiesta de pueblo, y que fue transmitida en plazas, cines y locales de la isla a través de la plataforma Amazon Music.

La presentación y retransmisión coincidió con los ocho años del paso del devastador huracán María sobre Puerto Rico, y que en aquel entonces -2017- dejó a toda la isla a oscuras por la caída total del servicio eléctrico, el cual aún intenta recuperarse por interrupciones casi a diario.

Bad Bunny arrancó el espectáculo tal y como lo había hecho en sus pasadas treinta presentaciones, con su nuevo sencillo, 'Alambre Púa', en el que se destacan los barriles del ritmo autóctono puertorriqueño de la bomba, seguido de 'Ketu Tecré', 'El Clúb', 'La Santa', 'Pitorro de Coco', 'El Apagón' y 'Weltita' con el grupo Chuwi.

El protagonista de la noche continuó la velada especial con 'Kloufrens', 'Bokete', 'Si Estuviésemos Juntos', 'Ni Bien Ni Mal', 'Amorfoda' y 'Turista'.

Luego de esto, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, prosiguió el concierto desde 'La casita', inspirada en una construcción típica de la isla, y ubicada en el arena del coliseo sanjuanero.

Desde allí, Bad Bunny interpretó 'Nuevayol', 'Tití Me Preguntó', 'Neverita', 'Si Veo a Tu Mamá', 'La Romana' y 'Perfumito Nuevo' junto a la cantante boricua Rainao, para luego dar sus primeras declaraciones.

"Ustedes tienen la responsabilidad de la noche, porque todo el que esté aquí y sea boricua, tiene que hacerse sentir. Donde quiera que vamos, nos hacemos sentir. Así que hay que mantener la energía de un boricua, toda la noche. No nos vamos a quitar. Y nos están viendo el mundo entero. ¿Ustedes lo saben, verdad?", dijo Bad Bunny.

Según un estudio difundido por la firma Gaither International, la residencia dejó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, una cifra muy superior a los 377 millones que había pronosticado un análisis previo.

De esta manera, Bad Bunny concluye una histórica residencia musical -la primera en Puerto Rico- y a la que acudieron personalidades y figuras de calibre mundial como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro, Paco León, Lin-Manuel Miranda, Tito Trinidad, Piculín Ortiz, entre otros.

Tras concluir esta residencia, Bad Bunny se prepara para su nueva gira mundial, 'Debí Tirar Más Fotos', que arrancará los días 21 y 22 de noviembre en República Dominicana, y continuará por Latinoamérica, Europa y Asia, dejando fuera a Estados Unidos por la situación de los migrantes, admitió el propio artista.

La gira se supone que culmine el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica.