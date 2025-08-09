Brecha de seguridad en un concierto de Oasis en Wembley: así se colaron al menos 200 personas

Desde el anuncio del tan ansiado regreso, la 'Oasismanía' se ha instaurado en todo el mundo, sobre todo en Reino Unido, lugar de donde es originaria la banda. Tanto es así que nadie ha querido perderse uno de sus últimos conciertos en el emblemático estadio de Wembley en Londres, Reino Unido.

Para poder ver en directo a los hermanos Gallagher casi todos los asistentes emplearon métodos legales, pero según ha conocido el medio británico The Sun, hasta 200 personas lograron infiltrarse de manera fraudulenta en el concierto, pagando 350 libras esterlinas por acceder al evento.

Esta trama de acceso ilegal al recinto se realizó mediante una elaborada estrategia que permitió a los fans de Oasis entrar por una puerta destinada para personas con discapacidad. Los organizadores de este fraude habían preparado de forma muy meticulosa el engaño, coordinando grupos de 20 personas para ir burlando poco a poco los controles de seguridad.

Detalles del fraude

Algunos testigos revelaron detalles de como los actos se llevaron a cabo. El método consistía en marcar las manos de los asistentes y posteriormente escanear tickets idénticos por una puerta específica, permitiendo el acceso a múltiples personas con una sola entrada.

Una de las participantes declaró a The Sun que "simplemente enseñamos nuestras manos marcadas al personal en la puerta, escanearon los tickets y nos dejaron pasar. En ningún momento hubo seguridad".

El grupo no únicamente logro entrar, sino también obtener pulseras doradas que les dieron acceso a la zona VIP, ubicándose justo frente al escenario pudiendo tener un primer plano de Liam y Noel Gallagher.

Los responsables utilizaron grupos de Facebook y WhatsApp para coordinar la estafa. Un mensaje interceptado revelaba su modus operandi: "Si todavía buscas entradas, házmelo saber; puedo reunirme contigo en persona y sin pago hasta que estés dentro".