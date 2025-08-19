Bunbury aclara la polémica: "Puta desagradecida" no trata de Amaral

El cantante Enrique Bunbury ha salido al paso de algunas críticas lanzadas en redes sociales sobre el significado de una de sus canciones más populares. "No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años. Sé que desde que se publicó la canción ''Puta Desagradecida'' en el álbum ''El Tiempo de las Cerezas" en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral", ha explicado en un mensaje en la red social X.

El músico zaragozano proseguía explicando en su mensaje el contexto de la canción: "Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario. En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004 por la que decían que surgió mi enfado con ellos. No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos", explicaba el autor de "Pequeño".

"Dicho esto, insisto, la canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos ''Bravo'', que es aún más dura. En todo caso, siento mucho el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable. Aún así, pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido", terminaba el mensaje.

En otro hilo, el dúo Amaral confirmaba la versión de Bunbury: “En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces porque no le preguntas a @bunburyoficial. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz”, respondían a uno de los mensajes que atacaban al cantante. “Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de Bunbury. Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!", añadían Amaral en su cuenta oficial.