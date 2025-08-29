Camilo en Starlite: el amor y la buena vibra como protagonistas

Se pone el sol en Marbella y se encienden las luces del Starlite Festival. La luna, creciente, cuelga sobre un cielo oscuro mientras un viento fresco -inusual en el agosto andaluz pero muy agradecido- acaricia un auditorio enclavado en las montañas. Allí, entre el aroma de la buena comida, el destello del photocall y un DJ que calienta motores, los más afortunados se preparan para una cita muy especial: Camilo.

Camilo en su primer concierto del Starlite Occident 2025, Marbella Starlite Occident

Con una cuenta atrás de dos minutos que acelera, el cantante colombiano aparece en el escenario. Como siempre, descalzo, sonriente y dispuesto a darlo todo por su “tribu”, esa comunidad de seguidores que lo acompaña fielmente. Basta con verlo salir para que el público se levante de sus asientos, dispuesto a bailar “Vida de rico”, “Tutu”, “Manos de tijera” y el resto de sus canciones.

El amor, motor esencial de su música, no tarda en hacerse notar. Entre pedidas de mano y gestos de complicidad en las gradas, llega uno de los momentos más emotivos de la velada: la historia de una fan que, tras superar una dura experiencia de violencia de género, conmovió a Camilo antes del concierto. El artista, emocionado, le dedica “Querida yo”, una balada íntima y conmovedora que humedece la mirada en buena parte del auditorio.

La intensidad del momento da paso al desborde de energía que caracteriza a su banda. El buen rollo regresa con clásicos que hacen saltar a todos, y la sorpresa llega cuando Evaluna, compañera de vida y escenario, aparece para compartir varias canciones con él. Juntos, convierten la noche en una auténtica celebración del amor por todo lo alto.

Entre globos, saltos y bailes improvisadas, Camilo se corona en Starlite con un concierto que sabe a fiesta y rebosa amor y complicidad. Una noche que deja marca, a la que, cuando llega el invierno, el cuerpo pide volver.