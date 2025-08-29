Sección patrocinada por
Marbella
Camilo en Starlite: el amor y la buena vibra como protagonistas
El artista inauguró su doblete en el festival con un concierto que superó las expectativas de los afortunados que asistieron
Se pone el sol en Marbella y se encienden las luces del Starlite Festival. La luna, creciente, cuelga sobre un cielo oscuro mientras un viento fresco -inusual en el agosto andaluz pero muy agradecido- acaricia un auditorio enclavado en las montañas. Allí, entre el aroma de la buena comida, el destello del photocall y un DJ que calienta motores, los más afortunados se preparan para una cita muy especial: Camilo.
Con una cuenta atrás de dos minutos que acelera, el cantante colombiano aparece en el escenario. Como siempre, descalzo, sonriente y dispuesto a darlo todo por su “tribu”, esa comunidad de seguidores que lo acompaña fielmente. Basta con verlo salir para que el público se levante de sus asientos, dispuesto a bailar “Vida de rico”, “Tutu”, “Manos de tijera” y el resto de sus canciones.
El amor, motor esencial de su música, no tarda en hacerse notar. Entre pedidas de mano y gestos de complicidad en las gradas, llega uno de los momentos más emotivos de la velada: la historia de una fan que, tras superar una dura experiencia de violencia de género, conmovió a Camilo antes del concierto. El artista, emocionado, le dedica “Querida yo”, una balada íntima y conmovedora que humedece la mirada en buena parte del auditorio.
La intensidad del momento da paso al desborde de energía que caracteriza a su banda. El buen rollo regresa con clásicos que hacen saltar a todos, y la sorpresa llega cuando Evaluna, compañera de vida y escenario, aparece para compartir varias canciones con él. Juntos, convierten la noche en una auténtica celebración del amor por todo lo alto.
Entre globos, saltos y bailes improvisadas, Camilo se corona en Starlite con un concierto que sabe a fiesta y rebosa amor y complicidad. Una noche que deja marca, a la que, cuando llega el invierno, el cuerpo pide volver.
