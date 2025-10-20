Sección patrocinada por
Aitana
Cómo conseguir entradas hoy para la gira de Aitana 'Cuarto azul': trucos y consejos para no quedarte sin ellas
No te quedes sin tu entrada en el concierto de la mayor artista de pop de España
Aitana es a día de hoy la artista Nº1 en España, por lo que no es de extrañar que pillar entrada para uno de sus conciertos sea toda una odisea. Es por eso que hoy te traemos los mejores trucos para no quedarte sin sitio en sus próximos eventos.
Cómo asegurarte una entrada de Aitana en la próxima venta
Para conseguir entradas para Aitana antes, lo más efectivo es inscribirse en las preventas, que se anuncian a través de las redes sociales del artista y los lugares de venta. Hoy a las 12:00h si eres cliente del Santander tendrás acceso a la preventa exclusiva a través de Santander SMUSIC de los siguientes conciertos en España:
- Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de Mayo 2026
- Murcia - Plaza de Toros - 15 de Mayo 2026
- Valencia - Roig Arena - 22 de Mayo 2026
- Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de Mayo 2026
- Sevilla - Plaza de España - 5 de Junio 2026
- Fuengirola - Marenostrum - 19 de Junio de 2026
- Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de Junio 2026
- Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de Julio 2026
- Cadiz - Estadio Nuevo Mirandilla - 12 de Julio 2026
- Úbeda - Recinto Ferial - 18 de Julio de 2026
- A Coruña - Coliseum - 22 de Julio de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de Septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - 11 de Septiembre 2026
- Bilbao - BEC - 18 de Septiembre 2026
Inscríbete en las bases de datos de la venta de entradas para recibir notificaciones sobre futuros eventos.
Inicia sesión en tu cuenta de la plataforma de venta de entradas con anticipación y ten tu información de pago y tus datos personales listos para agilizar el proceso de compra.
Una vez que estés en la fila virtual de venta de entradas, no refresques la página, ya que puede hacer que pierdas tu lugar.
Si tu artista favorito tiene un club de fans oficial, inscríbete en él. Sus miembros suelen tener acceso privilegiado a las preventas sin necesidad de un código especial.
