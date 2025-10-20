Cómo conseguir entradas hoy para la gira de Aitana 'Cuarto azul': trucos y consejos para no quedarte sin ellas

Aitana es a día de hoy la artista Nº1 en España, por lo que no es de extrañar que pillar entrada para uno de sus conciertos sea toda una odisea. Es por eso que hoy te traemos los mejores trucos para no quedarte sin sitio en sus próximos eventos.

Cómo asegurarte una entrada de Aitana en la próxima venta

Para conseguir entradas para Aitana antes, lo más efectivo es inscribirse en las preventas, que se anuncian a través de las redes sociales del artista y los lugares de venta. Hoy a las 12:00h si eres cliente del Santander tendrás acceso a la preventa exclusiva a través de Santander SMUSIC de los siguientes conciertos en España:

Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de Mayo 2026

Murcia - Plaza de Toros - 15 de Mayo 2026

Valencia - Roig Arena - 22 de Mayo 2026

Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de Mayo 2026

Sevilla - Plaza de España - 5 de Junio 2026

Fuengirola - Marenostrum - 19 de Junio de 2026

Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de Junio 2026

Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de Julio 2026

Cadiz - Estadio Nuevo Mirandilla - 12 de Julio 2026

Úbeda - Recinto Ferial - 18 de Julio de 2026

A Coruña - Coliseum - 22 de Julio de 2026

Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de Septiembre de 2026

Madrid - Movistar Arena - 11 de Septiembre 2026

Bilbao - BEC - 18 de Septiembre 2026

Inscríbete en las bases de datos de la venta de entradas para recibir notificaciones sobre futuros eventos.

Inicia sesión en tu cuenta de la plataforma de venta de entradas con anticipación y ten tu información de pago y tus datos personales listos para agilizar el proceso de compra.

Una vez que estés en la fila virtual de venta de entradas, no refresques la página, ya que puede hacer que pierdas tu lugar.

Si tu artista favorito tiene un club de fans oficial, inscríbete en él. Sus miembros suelen tener acceso privilegiado a las preventas sin necesidad de un código especial.