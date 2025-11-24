Dani Martín añade dos conciertos internacionales a su gira "25 p*t*s años"

Fue a principios de 2024 cuando Dani Martín conquistaba el entonces llamado Wizink Center de Madrid. El artista, que fue vocalista de El Canto del Loco, vendió el que parecía ser su único concierto en la capital en diez minutos, algo que derivó finalmente en diez fechas que arrancaron el pasado 14 de noviembre. El Movistar Arena vivió un exitoso arranque de la gira "25 p*t*s años", un directo que ahora suma otras dos citas, esta vez fuera de España.

Martín ofrecerá dos conciertos internacionales: el 28 de marzo actuará en la sala Bataclán de París, y el 30 de marzo en la sala Roundhouse de Londres. Una noticia que se suma a los récords que el madrileño viene batiendo con este proyecto, pues las entradas se agotaron en Madrid en apenas 72 horas.

Los shows continuarán durante el mes de diciembre, mientras que en 2026 la gira continuará por las principales ciudades de la Península, todas ellas también con las entradas agotadas.

La gira 25 p*t*s años de Dani Martín es una celebración de su trayectoria, en la que interpreta todos sus éxitos y hace un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años: desde su etapa al frente de la histórica banda El Canto del Loco hasta su actual carrera en solitario, que ya suma quince años.