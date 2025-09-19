Demandan a Bad Bunny por usar sin permiso una casa privada como escenografía en su concierto

Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria por parte de Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años que asegura que el artista utilizó sin permiso la fachada de su casa, conocida como “La Casita”, como escenografía central en su residencia artística en San Juan y en el cortometraje Debí tirar más fotos, difundido por Amazon Prime, Twitch y Amazon Music.

Carrasco afirma que solo autorizó la grabación de un cortometraje en su propiedad, pero que nunca consintió su reproducción ni explotación comercial. Aunque firmó un documento digital, sostiene que no pudo leer ni comprender sus términos, ya que no sabe leer ni escribir. La demanda, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, reclama seis millones de dólares: cinco por enriquecimiento injusto y uno por daños emocionales.

El propietario denuncia que su vivienda se ha convertido en un punto turístico no deseado, con constantes visitas de fans que afectan su privacidad. La escenografía inspirada en “La Casita” ha ganado gran visibilidad internacional, al formar parte de un espectáculo que contó con la presencia de celebridades como Penélope Cruz, Rosalía y LeBron James.

La demanda también involucra a las empresas Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions, responsables de la producción del evento. Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.