Doppelgänger: el término que Rosalía pone en boca de todos (y para qué sirve)

El término empezó a volverse viral tras el lanzamiento de LUX, el cuarto álbum de Rosalía, un proyecto de alto voltaje conceptual que llegó el 7 de noviembre con estructura "de movimientos" y colaboraciones de corte clásico y experimental. La propia presentación del disco encendió lecturas sobre duelo, renacimiento y una nueva etapa artística.

Entre los temas, "La perla" fue el que incendió el debate ya que la letra encadena dardos en clave sentimental y, en uno de sus versos, desliza la idea de que "dirá que no fue él… que fue su doppelgänger". El guiño activó la máquina de teorías en redes y prensa, que conectaron el tema con su pasado sentimental reciente.

La conversación escaló cuando Rauw Alejandro publicó un mensaje en X: "No confundan los protagonistas… esa película pasó hace rato". La reacción reavivó el relato mediático alrededor del disco y consolidó el término como palabra-fetiche de esta era Rosalía.

Qué significa "doppelgänger"

Viene del alemán y nombra al "doble" de alguien. Describe a una persona idéntica a otra, un doble casi perfecto, con quien comparte rasgos físicos o incluso gestos, hasta el punto de poder confundirlos. En la literatura y el folclore germano, el doppelgänger aparece como una figura inquietante, un reflejo o sombra del propio individuo que anuncia mala suerte o una crisis de identidad.

Con el tiempo, el término salió del terreno místico para instalarse en la cultura pop y digital: hoy se usa para hablar de personas que se parecen demasiado entre sí, pero también de versiones alternativas de uno mismo, reales o simbólicas. En redes, por ejemplo, puede referirse a alguien que parece una copia estética o emocional de otra persona, un ex, un nuevo amor, o incluso un "yo pasado" que ya no existe.

En español, si quieres ir a lo seguro, "doble" es la alternativa recomendada por la RAE, aunque doppelgänger ha sido adoptado por los medios como sinónimo con más matices, sobre todo cuando se busca enfatizar el misterio o la duplicidad de una identidad.

Por qué todo el mundo lo está usando ahora

Porque el término sirve perfecto como metáfora pop: un "doppelgänger" es el "otro yo" al que culpar con ironía ("no era yo, era mi doble"). Y en 2025 encaja con temas de moda como los "gemelos digitales", deepfakes y dobles en redes. Parecidos razonables, identidades fracturadas y la eterna pregunta de quién es "el auténtico yo" cuando todo circula en internet.

La letra completa de 'La perla', de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida'o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin, vas a terapia

Si al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na'

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía