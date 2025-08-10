¿Eres fan de Eladio Carrión? Pues estás de enhorabuena

El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión anunció ayer el lanzamiento de un portal que contiene canciones y videos musicales inéditos, material gráfico de su vida en giras e imágenes desconocidas detrás de cámaras.

El portal, www.archivoseladio.com, se ha lanzado en víspera de su debut en el Complex Pop-Up, que se lleva a cabo ayer y hoy en Nueva York, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en presentar esta experiencia única en la Gran Manzana.

"Mis fans se van a volver locos. Han estado pidiendo parte de esta música inédita desde hace años, por los fragmentos que han visto. Esto realmente es por los fans", sostuvo Carrión en un comunicado.

"He guardado mucho de este material por años y finalmente sentí que era el momento de compartirlo. Son piezas de mi camino que la gente no ha visto, y quería darles acceso total", resaltó.

El sitio web presenta además material fílmico en formato vlog de Carrión en gira y raras imágenes detrás de cámaras.

No obstante, ninguna de las canciones está disponible en plataformas ni para descarga, convirtiéndolo "en un verdadero viaje" al pasado con la estética nostálgica de la era de Limewire y FlowHot.

Diseñado como un centro en constante evolución, el sitio seguirá creciendo con nuevas adiciones para que los fans exploren.

La colección ofrece una mirada cruda y sin filtros a la creatividad y evolución de Carrión, brindando a los fans una visión sin precedentes del proceso creativo y de los momentos que moldearon a una de las voces más solicitadas de la música latina.

Entre los aspectos destacados del sitio se encuentran material exclusivo detrás de escena de Carrión y Bad Bunny en el estudio creando 'Thunder and Lightning', su más reciente tema 'SBF6' y su sencillo 'Chance' junto a Midnvght, y mucho más.

Carrión, a su vez, se prepara para su próxima gira, `Don Kbrn World Tour¿, que comenzará el 27 de agosto en Carolina del Norte y se extenderá hasta el próximo año, finalizando en Europa.