Esta es la frase que ha usado el New York Times para definir el álbum de Rosalía: "sinfónico y operístico"

Lux apenas ha necesitado pocos días para situarse en el centro de la conversación musical. Joshua Barone, crítico de música clásica y danza del The New York Times, firma uno de los análisis más comentados y lo reduce a una sentencia que resume la energía del proyecto: "Rosalía se lo está pasando en grande".

El texto del diario neoyorquino pone el foco en los "tintes operísticos" que recorren el álbum y que, sin encasillarlo, lo acercan a una gramática más propia del teatro musical. Barone se detiene en 'Berghain', pieza que opera como tarjeta de presentación: orquesta completa, coro y vuelos de coloratura que sitúan a la artista en un escenario de grandiosidad poco habitual en el pop mainstream. Lux, recuerda, se promociona como un trabajo "sinfónico y operístico", aunque la crítica indica que no se decanta del todo por ninguno de esos géneros: juega con ambos y los hace funcionar a su favor.

La amplitud del gesto se percibe en el trazado del disco: 18 canciones pensadas desde un "enfoque total de la música clásica", capaz de plegarse y expandirse dentro de una misma canción "como una avalancha de sonido y sensación". La conclusión del crítico es que estamos ante "un álbum pop de gran presupuesto" que no esconde su escala y logra construir espectáculo.

La recepción fuera de Estados Unidos confirma esa lectura. En Alemania, la revista Stern se rinde al alcance del proyecto con un titular que ya es declaración de intenciones: "El nuevo Fantasma de la Ópera". El artículo elogia el registro vocal de Rosalía, la emoción y la vulnerabilidad que sostienen cada fraseo.

Otra de las ideas clave del análisis alemán es la arquitectura narrativa: Lux estaría concebido como un viaje en cuatro actos, con un armazón conceptual de tal complejidad que "pondría nervioso a cualquier director de ópera".

La estampa de Rosalía en Valencia, en la última edición de LOS40 Music Awards, cerró un fin de semana en el que la artista volvió a encarnar una idea que ya la acompaña desde El mal querer: la de una creadora que se siente cómoda tensando las fronteras de lo popular.