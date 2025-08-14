Estrella Morente pondrá voz al homenaje a Lorca en el 89 aniversario de su asesinato

La artista Estrella Morente pondrá este año voz al homenaje a Federico García Lorca en el 89 aniversario de su asesinato, un tributo organizado por la Diputación de Granada en Alfacar que recuerda también al resto de víctimas y represaliados de la Guerra Civil en un acto que se celebra este domingo en el parque de Alfacar que lleva el nombre del autor de "Yerma", cerca de donde el dramaturgo pasó sus últimas horas.

La jornada comenzará a las 21.00 horas con una ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta, punto en el que intervendrán el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez. El acto, que estará conducido por la periodista Encarna Ximénez, cerrará con la actuación de la cantaora Estrella Morente, que estará acompañada a la guitarra por José Carbonell y al compás de las palmas por Curro Conde y Antonio Carbonell. La velada unirá los versos de Lorca con el recuerdo personal de la artista a su padre, Enrique Morente, figura estrechamente vinculada a la obra lorquiana.

El director del Patronato Cultural Federico García Lorca que gestiona la Diputación, Juan Castilla Brazales, ha subrayado que la efeméride servirá para recordar a Federico, su vida y su obra, pero también para resaltar "su compromiso con la libertad y la cultura". "Estrella representa esa fusión entre tradición y arte que tanto significó para Federico", ha explicado Castilla sobre la elección de la cantaora.

La entrada al parque donde se desarrollará el homenaje, al que han sido invitados representantes de asociaciones memorialistas y de otros municipios lorquianos, será libre hasta completar aforo.