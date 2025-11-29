Los expertos avisan: la fama recorta la vida de los cantantes en casi 5 años

Una buena noticia para los ciudadanos de a pie: la fama es peligrosa, podría ser peligrosa para la salud de los cantantes, según un estudio publicado en la 'Revista de Epidemiología y Salud Comunitaria'. Un equipo dirigido por el profesor Michael Dufner, catedrático de psicología de la Universidad de Witten/Herdecke, en Alemania Occidental, afirma que "la fama podría contribuir a un mayor riesgo de mortalidad, más allá de los riesgos asociados a la profesión de músico". Una profesión, según el documento, particularmente sujeta a estrés, como apunta 'Le figaro'.

Los investigadores basaron su estudio en una muestra de cantantes de Norteamérica y Europa. La trayectoria de cada estrella se comparó con la de un músico menos famoso con características demográficas similares para identificar el impacto de la fama. La muestra comprendió 600 artistas, en su mayoría hombres, principalmente músicos de rock, de donde sacó la conclusión de que "la esperanza de vida promedio de los cantantes famosos fue de 75,19 años, mientras que la de los menos famosos fue de 79,75 años". Los beneficios para la salud que ofrece la seguridad financiera, a menudo asociada al éxito, son insuficientes para compensar esta disparidad.

Las consecuencias de las adicciones

Las adicciones y un estilo de vida "alegre" se encuentran entre las posibles explicaciones que sugiere el documento. A esto, añaden "el estrés psicosocial específico que acompaña a la fama, incluyendo la intensa presión pública, la presión por el rendimiento y la pérdida de privacidad". Los autores, cautelosos en sus hipótesis, citan como evidencia el mayor riesgo de mortalidad de los artistas solistas, quienes están más expuestos.

Curiosamente, el estudio sugiere que la fama podría trasladar la responsabilidad a las experiencias de la infancia, basándose en la hipótesis de que el sufrimiento juvenil llevó a los cantantes a buscar el protagonismo. Independientemente del origen, los investigadores plantean la hipótesis de una necesidad de apoyo. Esta "vulnerabilidad" podría requerir "protección y apoyo específicos". ¿Una línea de ayuda para cantantes populares?

El estudio aclara que los hallazgos no deben extrapolarse a otros tipos de celebridades. Según investigaciones previas, los políticos y empresarios exitosos disfrutan de una vida más larga que los artistas. André Chandernagor, fallecido el 18 de noviembre a los 104 años , probablemente no tuvo el mismo estilo de vida que el baterista británico Keith Moon. Si uno quisiera seguir una carrera musical, lo más sensato sería optar por la fama póstuma.