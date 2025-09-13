Fans de Coldplay, cabreados después de que Martin haya dedicado una canción a la familia del asesinado Charlie Kirk

Durante un reciente concierto en Wembley, Chris Martin dedicó una canción a la familia de Charlie Kirk, joven de 31 años cuyo fallecimiento fue calificado por las autoridades como un asesinato político. Esta dedicatoria generó descontento entre algunos fans de Coldplay, quienes expresaron su molestia al considerar que situar ese homenaje en medio del espectáculo fue fuera de lugar.

En mitad del show, Martin pidió al público que alzaran las manos "por última vez en años en Londres", y que enviaran amor "a donde lo necesiten en el mundo", antes de nombrar explícitamente a la familia de Kirk. Algunos asistentes abuchearon tras la dedicatoria, y en redes sociales surgieron críticas acusando al cantante de politizar el evento.

Otros seguidores, sin embargo, defendieron la acción de Chris Martin, apoyando que expresar solidaridad en momentos sensibles tiene su valor, incluso si no todos están de acuerdo con la elección del homenaje. Entre quienes manifestaron su desacuerdo hubo quienes señalaron que Coldplay ha sido siempre una banda que se posiciona políticamente, y que esta dedicatoria se siente dentro de esa línea ideológica.

El propio Kirk no era en absoluto un fan de Coldplay, todo lo contrario. En un video que resurgió y que fue filmado después de la famosa cámara del beso en un concierto de la banda, le dijo a sus seguidores: "Preferiría que me atraparan muerto que estar en un concierto de Coldplay. Prefiero ir a un partido de la WNBA (Asociación Nacional de Baloncesto Femenino) que a un concierto de Coldplay. No se me ocurre nada más aburrido, banal y una pérdida de tiempo", señaló.

La polémica también provocó reflexiones algo más amplias sobre los límites entre el arte, la opinión política y el entretenimiento, y sobre cómo los artistas deciden incluir declaraciones personales en sus conciertos. A pesar de las críticas, no se reportaron interrupciones significativas del concierto, y varios medios destacaron que para muchos fans la emotividad del momento fue más relevante que la controversia.