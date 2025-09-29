El Festival de Música Antigua de Aranjuez celebra "El tiempo de los Scarlatti"

El Festival de Música Antigua de Aranjuez alcanza su XXXII edición tras una trayectoria desarrollando la labor de difusión y divulgación de la música antigua, la música patrimonial y su vinculación con la ciudad, la historia, la arquitectura y el paisaje del Real Sitio y Villa de Aranjuez. Esta edición conmemora a dos grandes maestros de la música: el 300 aniversario de Alessandro Scarlatti y el 340 aniversario de Domenico Scarlatti, quien estuvo al servicio como maestro de música de la Reina Bárbara de Braganza.

El proyecto de este año hace un recorrido por la música de la familia Scarlatti, donde la música para tecla se convierte en uno de los grandes protagonistas. La programación gira entre estas dos grandes figuras y la música de su tiempo y la especial vinculación de Domenico Scarlatti con Aranjuez: "Entre el mar y el fuego: Scarlatti" y el "Teatro de los Sueños" a cargo de la agrupación Nereydas (12 de octubre); y "Scarlatti & Scarlatti" a cargo de Tiento Nuovo (26 de octubre) y "Scarlattiana.0 | Trazas de un apellido" a cargo de Silvia Márquez (2 de noviembre).

Esta 32ª edición del festival cuenta con tres estrenos mundiales, creados especialmente por encargo del festival, y se mantienen los Paseos por los jardines del Palacio Real en pleno otoño y la opción de llegar a los conciertos en el Tren de la Fresa. Como novedad está programada una charla sobre el Tiempo de los Scarlatti (25 de octubre), temática central del festival.

La visita a la Bodega de Carlos III en el Real Cortijo de San Isidro será el broche de oro del festival con degustación y concierto a cargo de Silvia Márquez Chulilla al clave.