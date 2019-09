Fuerza Nueva: Los Planetas y Niño de Elche reinterpretan los himnos españoles

Aunque Los Planetas y Niño de Elche nieguen la intención de provocar, en todos los pasos de Fuerza Nueva, el grupo con el que han sumado fuerzas, desde el nombre hasta la fecha elegida para el lanzamiento de su nuevo trabajo (el 12 de octubre) hay un subtexto político. En su presentación ante la Prensa, eso sí, Jota, Paco Contreras y Pedro G. Romero trataron de exponer el armazón teórico más que ideológico que ha servido de soporte del disco. Hoy se publica un nuevo adelanto que es nada menos que «El novio de la muerte», el himno de la Legión cantado con su letra íntegra. «A mí me parece que es una canción de pop clásica, con su letra de amor potente. Lo que pasa es que por las connotaciones que tiene no nos permitimos una escucha desprejuiciada», señaló Jota, vocalista de Los Planetas. El disco, que lleva en la portada la silueta de España atravesada por un rayo a lo Joy Division, lo presentarán en Madrid el 16 de octubre.

«No queríamos que el proyecto fuese un ''sumar dos marcas y cántate algo'', sino que tuviera un marco conceptual. El primer tema fue a partir del Himno de Andalucía, y comenzamos a rascar.Y a mí me gustaba mucho la idea de que Los Planetas escriben en realidad himnos para generaciones y lo perverso que resulta que partan del flamenco. Así que había ideas que confluían y empezamos a trabajar con los himnos», añadió Paco Contreras, Niño de Elche.

Andalucía y los gitanos

El primero fue el de Andalucía, convertido en este trabajo en «Santo Dios», y más cercano a la forma original que Blas Infante «se apropió» para hacer el himno oficial, según ecomentó el experto Pedro G. Romero que ha formado parte del proceso de creación. «Hay quien se ha molestado por convertirlo en un himno católico, pero es que en realidad lo era. No es descubrir nada, hay muchas referencias publicadas, pero en Andalucía no se dice oficialmente. Blas Infante se apropió de ella y se la dio a un maestro de la banda de Sevilla y le cambió la letra pero se queda el espíritu. Y aquí no existe burla. Hay un amor por este tipo de canciones. Aunque contenga ironía o crítica, no tiene una intención de reírse de los iconos. Solo los que destruyen las imágenes saben del poder de las imágenes. Y con los himnos pasa igual», apuntó este artista.

Contreras, que en su día hizo una versión del «Cara al sol» cercana al bolero, comentó que «todo el mundo percibió que es un tema precioso con una historia increíble que hay que conocer. Cuando experimenté eso en un contexto ''progre'', me quedé fascinado por cómo se pueden leer de diferentes formas algo ideologizado. Y espero que con ''El novio de la muerte'' pase algo parecido. No creo que moleste, pero no hay que tener miedo a cómo se toma la gente las cosas». En el disco también hay una canción titulada «Una, grande y libre». «No debería ofender a nadie porque lo que dice es que somos hermanos y no podemos matarnos por ideología», explica Jota. Quedan más ramalazos iconoclastas, como un cante mariano, que literalmente es un himno a la Virgen María, o «La canción de los gitanos», versión del himno «oficial» de ese pueblo, el «Gelem Gelem». «Me he burlado de muchos cantaores que la hacen como una canción melódica sin saber la terrible historia que cuenta. Nos pareció pertinente meterla y ver si hay otro colectivo susceptible de indignarse con nosotros que lo hace», lanzó Contreras. «Es cierto que el Comisariado Gitano, a base de desacralizarla de forma tontorrona, no le da la importancia que se merece. La letra cuenta una barbaridad, un holocausto, que está bien que se difunda y que la plataforma de Fuerza Nueva sea altavoz», zanjó Romero. «Fuerza Nueva» se publica el 12 de octubre.