El hijo de Ozzy Osbourne desmiente los rumores y las teorías de la conspiración en torno a la muerte de su padre

Jack Osbourne, hijo del icónico Ozzy Osbourne, ha salido públicamente para refutar las especulaciones en torno a la muerte de su padre. En un emotivo episodio de su programa Ghosts and Grit y un video de YouTube, Jack ha compartido su versión de los acontecimientos, negando rotundamente los rumores sobre una supuesta muerte planificada o eutanasia. Con la voz entrecortada, Jack ha revelado los detalles del momento en que recibió la noticia del fallecimiento de su padre, destacando la naturaleza inesperada del suceso y el impacto emocional que provocó en la familia.

Jack ha refutado categóricamente la versión que circulaba sobre un viaje a Suiza para terminar con su vida. Según su testimonio, Ozzy mostraba una actitud optimista y mantenía proyectos personales en las semanas previas a su muerte.

Un legado de esperanza y proyectos

Jack acompañó a sus padres, Ozzy y Sharon Osbourne, en el Reino Unido durante el concierto de despedida que el cantante ofreció el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, en Reino Unido, muy cerca del barrio de Aston donde nació y creció. El espectáculo, en el que Ozzy actuó sentado, se convirtió en un repaso a su trayectoria y en la confirmación de un legado musical que abarca desde los inicios con Black Sabbath hasta sus proyectos en solitario que definieron el heavy metal moderno. Según Jack, en los días posteriores a aquel concierto su padre se mostró especialmente animado, satisfecho de haber compartido con sus seguidores un repaso a toda su carrera.

Tras el fallecimiento de Ozzy, Jack regresó de inmediato al Reino Unido desde Los Ángeles para reunirse con su madre y participar en los preparativos de las ceremonias de despedida. El 30 de julio, Birmingham rindió homenaje a uno de sus artistas más influyentes con un desfile público por la emblemática Broad Street. Miles de seguidores acompañaron a la familia, que hizo una parada para depositar flores en el santuario improvisado por los fans y recordar los momentos más representativos de la carrera del músico.

El artista fue finalmente enterrado en una ceremonia privada en los terrenos de la vivienda familiar. Como símbolo de respeto, la ciudad se despidió del intérprete y creador dejando constancia de su impacto en la cultura popular y de la profunda huella que deja en la historia del rock y del heavy metal.