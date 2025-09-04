Lagartija Nick lanza un adelanto del nuevo disco, grabado en directo por su 35 cumpleaños

Los banda Lagartija Nick ha presentado 'El signo de los tiempos', un adelanto de su inminente disco, un recopilatorio de doce canciones grabadas en directo en el concierto que ofrecieron en Granada para celebrar su 35 cumpleaños.

De las 12 canciones que forman el álbum 'Eternamente en vivo', el disco en directo de Lagartija Nick, destaca la recuperación de 'El signo de los tiempos', una canción que llevaban más de una década sin tocar en directo.

Se trata de una composición que comprime la esencia de la banda y ofrece una base rítmica demoledora, un riff a lo Steve Jones y una letra completamente profética escrita en el 2006.

El disco blinda el concierto que Antonio Arias, Eric Jiménez y Juan Codorniú ofrecieron, junto al teclista J.J Machuca, el pasado 26 de abril en el Teatro CajaGranada para repasar sus discos.

El trío grabó hace 35 años su primera demo y han celebrado el aniversario con una gira para repasar su forma de influir en la música independiente y en una fusión al flamenco, pero también con el disco del que se ha publicado ahora un adelanto.

Además de continuar su gira por ciudades como Barcelona, Málaga, Madrid, Bilbao o Pamplona, Lagartija Nick participará este mes en los Latin Grammy.