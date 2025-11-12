Sección patrocinada por
Música
Latin Grammy 2025: lista de nominados, actuaciones, dónde y cuándo ver la gala
Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso y Karol G son los artistas que más nominaciones han recibido, destacando entre los españoles Aitana por su último álbum
Vivimos una era de esplendor para la música en español. El disco de Rosalía ha sido el último gran éxito, llegando a colar varias canciones en las listas de éxitos a nivel mundial. La música cantada en nuestro idioma y realizada por nuestros artistas está en la cresta de la ola, y ello brillará más que nunca durante la celebración esta semana de los Latin Grammy 2025. Se celebrará la 26ª edición de unos galardones que vienen reconociendo desde el año 2000 la música hispana.
Este año la sede de los premios concedidos por la Academia Latina de Grabación será Las Vegas, concretamente en el MGM Grand Garden Arena. La gala se celebrará el 13 de noviembre, y comenzará a las 20:00 hora local, que equivale a las 2 de la madrugada en España del 14 de noviembre, arrancando la premiere una hora antes. Para aquellos fanáticos que quieran dejar el sueño a un lado y seguir los premios, desde España pueden hacerlo desde Movistar+.
De Bad Bunny a Aitana
Si bien el otro día se hizo viral que Sergio Ramos será uno de los presentadores de la ceremonia, también se contará con interesantes actuaciones. La música, como no podía ser de otra manera, será la gran protagonista de la velada, y serán Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro algunos de los músicos que actúen en la gala. Asimismo, se ha confirmado que Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Karol G, Nathy Peluso, Morat, Carín León, Raphael y Aitana se suban también al escenario de los Latin Grammy.
Lista completa de nominados
En esta 26ª edición, ha sido Bad Bunny el que lidera la lista de nominados: cuenta con 12 opciones a ganar un galardón, incluyendo entre ellas las más relevantes, como Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año o Mejor Interpretación Urbana, entre otras. Por su parte, Ca7riel & Paco Amoroso también figuran como favoritos de la noche, con 10 nominaciones incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año o Mejor Álbum de Música Alternativa. A continuación, facilitamos la lista completa de nominados a las diversas categorías que serán televisadas.
Grabación del Año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- DtMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória
- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
Álbum del Año
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú - Vicente García
- Al romper la burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra De To’s (Seca) - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Canción del Año
- BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- DtMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche De Llorar - Mon Laferte
- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker, songwriter
Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Cuarto Azul - Aitana
- Palacio - Elsa y Elmar
- Al Romper La Burbuja - Joaquina
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
- Mejor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cursi - Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 - Raquel Sofía
Mejor Canción Pop
- Bogotá - Andrés Cepeda
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
- Soltera - Shakira
- Te Quiero - Nicole Zignago
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
- QQQQ - Ela Minus
- Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
- Veneka - Rawayana Featuring Akapellah
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
- DtMF - Bad Bunny
- De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
- Roma - Jay Wheeler
Mejor Interpretación Reggaeton
- Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
- Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny
- Dile A Él - Nicky Jam
- Brillar - Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
- Fresh - Trueno
- Parriba - Akapellah Featuring Trueno
- Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
- Thc - Arcángel
Mejor Canción Urbana
- Cosas Pendientes - Maluma
- DtMF - Bad Bunny
- En La City - Trueno & Young Miko
- LA MuDANZA - Bad Bunny
- Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso
Mejor Álbum de Rock
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi
- A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa
- Gigante - Leiva
- Novela - Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- La Torre - Renee
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Sale El Sol - Fito Páez
- TRNA - Ali Stone
- VOLARTE - Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Vándalos - Bandalos Chinos
- Malhablado - Diamante Eléctrico
- Malcriado - Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
- Ya Es Mañana - Morat
- R - RENEE
Mejor Canción de Pop/Rock
- Ángulo Muerto - Leiva
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lucifer - Lasso
- No llames lo mío nuestro - Joaquina
- Tu Manera De Amar - Debi Nova
- Un último vals - Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Música Alternativa
- PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Bodhiria - Judeline
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
- DAISY - Rusowsky
Mejor Canción Alternativa
- El Ritmo - Bandalos Chinos
- Joropo - Judeline
- Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
- (Sola) - Paloma Morphy
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Salsa
- Big Swing - José Alberto “El Canario”
- Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Mira Como Vengo - Issac Delgado
- Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- SON 30 - Checo Acosta
- El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
- Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
- La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- El Más Completo - Alex Bueno
- Novato Apostador - Eddy Herrera
- Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis
- Raíces - Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango - Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Calidosa - Mike Bahía
- Puñito De Yocahú - Vicente García
- Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
- Bingo - Alain Pérez
- Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Mejor Canción Tropical
- Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
- Cariñito - Techy Fatule
- La Foto - Luis Enrique
- Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana
Mejor Álbum Cantautor
- Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura
- el cuerpo después de todo - Valeria Castro
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
- Relatos - Ale Zéguer
Mejor Canción Cantautor
- aeropuerto - Joaquina
- Amarte sin que quieras irte - Camilú
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Como Un Pájaro - Silvana Estrada
- Quisqueya - Vicente García
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Tejana
- Imperfecto, Vol. 2 - El Plan
- Yo No Te Perdí - Gabriella
- Reflexiones - Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido
- 6 - Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- “V1V0” - Alfredo Olivas
- Frente A Frente - Pesado
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Mirada - Ivan Cornejo
- Leyenda - DannyLux
- Evolución - Grupo Firme
- Palabra De To’s (Seca) - Carín León
- Incómodo - Tito Double P
Mejor Canción Regional Mexicana
- Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos o No? - Lupita Infante
- Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma
- Tierra Trágame - Kakalo y Carín León
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío
- Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
- El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
- Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Productor del Año
- Rafa Arcaute y Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andres Torres y Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer
Mejor Video Musical Versión Corta
- EL CLúB - Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - BK’
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Cura Pa Mi Alma - Vera GRV
- Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
- Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas
Mejor Música para Medios Visuales
- Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna
- Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria
- El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico Jusid
- In The Summers - Cabra
- Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Gustavo Santaolalla
