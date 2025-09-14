Acceso

Cultura Música

Sección patrocinada por sección patrocinada

Lola Índigo

Lola Índigo deja la música temporalmente: "Voy a necesitar un tiempo"

La artista granadina se tomará un descanso tras siete años de carrera

CATALUNYA.-El Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona) asegura que nunca autorizó el concierto de Lola Índigo
Lola Índigo deja la música temporalmente: "Voy a necesitar un tiempo"Europa Press
Ignacio Gesteira Alcalde
  • Ignacio Gesteira Alcalde
    Ignacio Gesteira Alcalde estudió el grado de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en periodismo deportivo a través de un máster en la Universidad Pompeu Fabra. Comenzó su carrera como redactor en Faro de Vigo. Más adelante también formó parte de Revista Panenka y Mundo Deportivo.
Creada:
Última actualización:

La cantante española Lola Índigo (Miriam Doblas Muñoz) ha comunicado que dejará su actividad musical de forma temporal, alegando un "agotamiento mental" como motivo principal, según unas declaraciones que realizó durante el festival Coca Cola Music Experience.

Durante su presentación en el festival madrileño, donde era una de las artistas principales, Lola Índigo expresó que llevaba "siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Este es el sueño de mi vida, pero para estar aquí como se merece necesito un tiempoo".

A pesar de este anuncio, la cantante aclaró que tiene pendientes dos conciertos en América LatinaBuenos Aires el 2 de octubre y Santiago de Chile el 3 de octubre— con los que cerrará la mini gira Nave Dragón: El último viaje. No obstante, no especificó cuánto durará la pausa en su carrera.

El público reaccionó con comprensión y mensajes de apoyo en redes sociales, donde fans y compañeros de profesión han elogiado su decisión de priorizar su bienestar, subrayando la creciente atención que recibe actualmente en la industria la salud mental.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas