Lola Índigo deja la música temporalmente: "Voy a necesitar un tiempo"

La cantante española Lola Índigo (Miriam Doblas Muñoz) ha comunicado que dejará su actividad musical de forma temporal, alegando un "agotamiento mental" como motivo principal, según unas declaraciones que realizó durante el festival Coca Cola Music Experience.

Durante su presentación en el festival madrileño, donde era una de las artistas principales, Lola Índigo expresó que llevaba "siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Este es el sueño de mi vida, pero para estar aquí como se merece necesito un tiempoo".

A pesar de este anuncio, la cantante aclaró que tiene pendientes dos conciertos en América Latina —Buenos Aires el 2 de octubre y Santiago de Chile el 3 de octubre— con los que cerrará la mini gira Nave Dragón: El último viaje. No obstante, no especificó cuánto durará la pausa en su carrera.

El público reaccionó con comprensión y mensajes de apoyo en redes sociales, donde fans y compañeros de profesión han elogiado su decisión de priorizar su bienestar, subrayando la creciente atención que recibe actualmente en la industria la salud mental.