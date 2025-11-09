Madrid se convirtió en "La Ciudad" por una noche con Alleh & Yorghaki

Conocidos como los padres del 'merenguetón', Alleh & Yorghaki volvieron a la que consideran su ciudad favorita. Tal es su amor por la capital, que el cantante Alleh confesó haberse confundido en la gala de 'Los 40 Music Awards' dando las gracias a Madrid y no a Valencia. Tras llenar la Sala Mon en marzo, anoche los venezolanos conquistaron el Palacio Vistalegre con su gira "La Ciudad World Tour", en la que fue su última parada.

"Este es el sitio más grande donde hemos tocado en la gira y teníamos muchas ganas de estar aquí", confesaron. Un espectáculo divido en capítulos, captó la atención de todos los que acabaron bailando por todo lo alto su éxito "Una Noche". Sin embargo, más allá de una fiesta de reggaetón, Alleh & Yorghaki ofrecieron la oportunidad de vivir momentos emotivos donde el amor fue el principal ingrediente en la noche madrileña.

Madrid la ciudad del merenguetón

Durante casi dos horas de concierto, el dúo venezolano se lanzaron al escenario con su éxito "La Ciudad", que ya acumula más de 216 millones de reproducciones y grandes premios como un disco de platino. Seguido se escucharon temas como "La Radio", "Eros" o "Deja Vu", que cerraron el primer capítulo de la noche. En el segundo pase, 'enamorado en la ciudad', se subieron con "Ultravioleta" uno de sus mayores éxitos que se ha colado en varias listas de Spotify.

A mitad de la noche, Alleh & Yorghaki ofrecieron un momento único cantando algunos de sus grandes éxitos como "Capaz" o "El Ingeniero" en una versión acústica que consiguió encender al Palacio Vistalegre. Al final, los venezolanos siguieron con un show lleno de energía, merengue y reggaetón con otros temas como "Suéltate", "Me Late" o "Tranqui, te puedes enamorar", dedicada a una joven pareja que subió al escenario. Un espectáculo que, como era de esperar, debía terminar por todo lo alto con su gran éxito "Capaz (merenguetón)" con el que hicieron vibrar cada rincón del recinto.

El boom de la música latina

Desde el lanzamiento de su disco "La Ciudad", Alleh & Yorghaki han conseguido numerosos premios en honor a cada una de sus canciones. Los más recientes se dieron durante la gala de 'Los 40 Music Awards'. Allí, los venezolanos se subieron al escenario del Roig Arena de Valencia por la Mejor Canción Latina y Mejor Artista o Grupo Revelación. Y no es para menos, ya que el dúo es de lo más popular en las listas españolas, siendo número 1 desde julio, tal y como confiesa Los 40.

Más allá del boom internacional, Alleh & Yorghaki se han caracterizado por fusionar ritmos urbanos, electrónicos y pop, consiguiendo conectar con un público tan diverso como sus canciones. Hoy en día, son más que un fenómeno musical al que cerca de 500.000 personas esperan al próximo disco.