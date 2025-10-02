Nirvana gana la demanda impuesta por el 'bebe' de la icónica portada de su álbum Nevermind

El juez federal Fernando Olguin ha rechazado la demanda presentada por Spencer Elden, el hombre que aparece como bebé en la portada del álbum Nevermind de Nirvana. La resolución judicial concluye que la imagen no constituye pornografía infantil y que no cumple con los criterios legales para ser considerada lasciva.

La fotografía, tomada por Kirk Weddle en el Pasadena Aquatic Center, muestra a un lactante desnudo nadando hacia un billete sujeto a un anzuelo. El juez comparó la imagen con una foto familiar, subrayando su carácter artístico y simbólico.

Spencer Elden, de 34 años, solicitaba una compensación de 150.000 dólares por cada uno de los demandados, entre los que se encontraban Dave Grohl, Krist Novoselic, Courtney Love y el fotógrafo Kirk Weddle. La demanda fue presentada inicialmente en agosto de 2021 y reiterada en enero de 2022. Los abogados de Elden alegaron que la banda no protegió adecuadamente su imagen y que la publicación constituía una forma de explotación sexual. Sin embargo, el tribunal desestimó estas afirmaciones tras revisar la evidencia presentada.

El abogado de Nirvana, Bert Deixler, celebró la decisión judicial, calificándola como el cierre definitivo de un caso sin fundamento. El álbum Nevermind, lanzado en septiembre de 1991, incluye temas emblemáticos como 'Smells Like Teen Spirit' y 'Come As You Are'. Su portada se ha convertido en una imagen icónica de la cultura rock, reconocida mundialmente por su simbolismo y estética.