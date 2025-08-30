Publican, por primera vez en vinilo, "Pedrá", de Extremoduro en su 30 aniversario

Fue uno de esos ejercicios de libertad absoluta de Robe Iniesta e Iñaki "Uoho" Antón al frente de Extremoduro. Hace 30 años que publicaron "Pedrá", exactamente como decía su título, como un chinazo en la cabeza de su público y también como prueba de que ellos mismos han sufrido uno de esos golpes que trastornan. Se trataba de una canción de 30 minutos en dos caras que ni era un LP ni era un EP. Era una "Pedrá" que ve ahora, por primera vez, una edición en vinilo.

Así lo ha anunciado la discográfica DRO/Warner Music Spain, que anuncia la publicación el 17 de octubre de esta pieza grabada originalmente en agosto de 1993 en Bérriz (Vizcaya) con un grupo de dinamiteros formado por el propio Robe (guitarra, voz y coros), Iñaki "Uoho" (guitarra y teclados), Gary (batería) y Selu (saxo y cante jondo), a los que se sumó Fito Cabrales en la guitarra flamenca (por aquel entonces militaba en Platero Y Tú) y el diseñador Ramone (voz).

La letra, surgida de un impulso de poesía experimental, despliega todo el universo lírico de Robe. Algunos versos estaban inspirados en poemas de Manolillo Chinato. El trabajo se publicó en febrero de 1995, en un momento de explosión y gloria para Extremoduro, y rápidamente se convirtió en objeto de culto para su creciente legión de fans. Esta edición celebra el 30 aniversario de disco y contiene la canción dividida en las dos caras, en una edición realizada por Álvaro Rodríguez Barroso, colaborador habitual de Robe.