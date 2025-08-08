“No quería compartir a mi padre con el mundo”: la hija secreta de Freddie Mercury rompe su silencio tras 48 años

Una historia silenciada durante casi medio siglo emerge con fuerza en el nuevo libro Love, Freddie, escrito por la periodista británica Lesley-Ann Jones. En él, B, una mujer que afirma ser la hija secreta de Freddie Mercury, revela por primera vez detalles íntimos de su relación con el legendario vocalista de Queen. Su testimonio, recogido tras más de tres años de trabajo conjunto con la autora, ofrece una mirada inédita al artista: no como ídolo global, sino como padre cariñoso, protector y emocionalmente presente.

“Tuve una relación muy estrecha con él durante 15 años”, afirma B, quien asegura que Mercury la visitaba con frecuencia y mantenía contacto diario incluso durante sus giras. “No quería compartir a mi padre con el mundo”, confiesa.

El libro, que se publicará el 13 de septiembre de 2025 coincidiendo con el que habría sido el 79.º cumpleaños de Mercury, se basa en 17 diarios personales escritos por el cantante entre 1976 y 1991, además de cartas manuscritas, una de las cuales está dirigida a B y expresa su amor incondicional. Estos documentos, junto con los recuerdos de la protagonista, ofrecen una visión profundamente humana del artista, lejos del escenario y los focos.

Jones, autora de varias biografías sobre Mercury, describe a B como una mujer discreta, que nunca buscó fama ni dinero. “Ella no pidió nada. No quiere reconocimiento. Tanto Freddie como su padrastro la dejaron extremadamente rica. No aparece en el testamento, pero sí en un acuerdo legal privado”, explicó la autora.

La revelación ha generado controversia, especialmente por la reacción de Mary Austin, amiga íntima y heredera principal de Mercury, quien habría puesto en duda la veracidad del testimonio. “Mi corazón está devastado”, responde B, dolida por la falta de reconocimiento por parte de quienes rodearon a su padre. Según Jones, solo el círculo más cercano de Mercury, sus padres, su hermana, los miembros de Queen y Austin, conocían la existencia de B.

La autora admite que inicialmente dudó de la historia, pero quedó convencida por la coherencia emocional y documental del relato. “En mi experiencia con los fantasiosos, buscan gratificación instantánea. Ella nunca lo hizo. Nadie podría haber fingido todo esto”, declaró.

La publicación de Love, Freddie se perfila como un acontecimiento que podría cambiar para siempre la imagen pública del cantante. En palabras de B: “Quiero que el mundo conozca al padre que yo conocí, no solo al artista que todos veneran”.