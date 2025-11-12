Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, guitarrista de Kiss

Ace Frehley, el guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, murió a causa de las lesiones por golpes contundentes en la cabeza que sufrió en una caída a principios de este año, según ha determinado oficialmente la autopsia. Frehley falleció el pasado 16 de octubre, rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, unas semanas después de la caída, según ha informado su agente.

La Oficina del Forense del Condado de Morris determinó que la muerte de Frehley fue accidental. El informe indica que Frehley, de 74 años, sufrió fracturas faciales cerca de los ojos y la oreja izquierda, y también presentaba hematomas en la parte izquierda del abdomen y el muslo, así como en la cadera derecha y la parte superior del muslo.

Kiss, cuyos éxitos incluían «Rock and Roll All Nite» y «I Was Made for Lovin' You», era conocido por sus espectáculos teatrales, con fuego y sangre falsa saliendo de las bocas de los miembros de la banda vestidos con armaduras, botas de plataforma, pelucas y su característica pintura facial en blanco y negro. La formación original incluía a Frehley, el cantante y guitarrista Paul Stanley, el bajista Gene Simmons, famoso por sacar la lengua, y el baterista Peter Criss. La de Frehley es la primera pérdida entre los cuatro miembros fundadores.

Los miembros de la banda adoptaron los personajes de los cómics: Frehley era conocido como «Space Ace» y «The Spaceman». El artista nacido en Nueva York y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll solía experimentar con pirotecnia, haciendo que sus guitarras brillaran, emitieran humo y dispararan cohetes desde el clavijero.

Disputas y reuniones

Nacido como Paul Daniel Frehley, creció en una familia de músicos y comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. Antes de unirse a Kiss, tocó en bandas locales de la ciudad de Nueva York y fue roadie de Jimi Hendrix a los 18 años. Kiss fue especialmente popular a mediados de la década de 1970, vendiendo decenas de millones de álbumes y licenciando su icónico aspecto para convertirse en una maravilla del marketing. «Beth» fue su mayor éxito comercial en Estados Unidos, alcanzando el número 7 en la lista Billboard Top 100 en 1976.

Frehley mantuvo frecuentes disputas con Stanley y Simmons a lo largo de los años. Abandonó la banda en 1982, perdiéndose los años en los que dejaron el maquillaje y tuvieron un éxito desigual, mientras que Frehley actuó tanto en solitario como con su banda, Frehley's Comet. Pero volvió a unirse a Kiss a mediados de la década de 1990 para una reunión triunfal y la restauración de su estilo original, después de que bandas como Nirvana, Weezer y Melvins expresaran su afecto por la banda y les rindieran tributos musicales.

Volvería a separarse en 2002. Cuando los cuatro miembros originales entraron en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014, una disputa echó por tierra los planes para que actuaran. Simmons y Stanley se opusieron a que Criss y Frehley fueran incluidos en lugar del entonces guitarrista Tommy Thayer y el entonces baterista Eric Singer.