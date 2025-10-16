Robbie Williams aplaza su nuevo álbum Britpop para no verse opacado por Taylor Swift

Hay una cifra que obsesiona a Robbie Williams: el número dieciséis. Alcanzar su decimosexto álbum número uno en el Reino Unido no es un capricho, sino la llave para superar a The Beatles y coronarse como el artista británico con más discos en lo más alto de la historia de su país. Es una meta que exige una precisión casi quirúrgica y, sobre todo, un calendario despejado, un anhelo que le ha llevado a tomar una decisión drástica para proteger un hito de enorme relevancia para su carrera.

Sin embargo, en su camino se ha cruzado un obstáculo de proporciones gigantescas, un fenómeno global que amenaza con eclipsar cualquier otro lanzamiento. La industria musical actual tiene una reina indiscutible y el excomponente de Take That, un veterano que conoce bien las reglas del juego, sabe que hay batallas que es mejor no librar, sobre todo cuando hay tanto en juego y se enfrenta a un competidor de semejante envergadura.

De hecho, ha sido el propio cantante quien ha desvelado el nombre que se esconde tras su retirada estratégica: Taylor Swift. Williams ha confesado sin rodeos que prefiere no medir sus fuerzas con la superestrella estadounidense, admitiendo que hoy por hoy "no se puede competir" con la capacidad de la artista para dominar las listas de ventas. El temor a que la imparable maquinaria promocional de Swift dejara en un segundo plano su nuevo trabajo ha sido el factor determinante.

Por esta razón, su esperado nuevo disco, BRITPOP, no vio la luz el 10 de octubre como estaba previsto. En su lugar, el lanzamiento se traslada al 6 de febrero del próximo año, lo que supone un aplazamiento de cuatro meses que su equipo justificó inicialmente con un vago comunicado sobre "cambios en la agenda" del artista.

Una retirada táctica en la carrera por la historia musical

Lejos de ser una claudicación, este movimiento se revela como una maniobra perfectamente calculada. Williams, consciente de lo que supone para su legado romper el empate histórico con los de Liverpool, ha optado por sacrificar el lanzamiento otoñal a cambio de asegurarse un terreno mucho más favorable para asaltar el récord. Es la decisión de un músico experimentado que entiende que la victoria no siempre consiste en luchar, sino en elegir el momento adecuado para hacerlo.

En definitiva, la pausa no es más que un pequeño peaje en un viaje mucho más largo. Al posponer su álbum, Robbie Williams no solo evita una derrota comercial casi segura, sino que protege su principal objetivo. Se trata de una decisión que busca consolidar su impresionante legado y asegurarse de que, cuando BRITPOP llegue a las tiendas, tenga el camino completamente despejado para entrar en los libros de historia de la música británica.