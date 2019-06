Sabaton, es la guerra

Al contrario que Pablo Alborán, los suecos Sabaton no saben escribir canciones de amor. Todas las suyas tratan de guerra, como buen grupo de heavy metal. «The Great War» es el último trabajo, que presentan hoy en la capital del género, el Download Festival de Madrid, que dura hasta el domingo, con Scorpions, Tool y Slipknot en sus alineación. «Bueno, se ha cumplido un siglo desde el armisticio durante el año pasado y nos pusimos a escribir canciones porque es un tema que nos parece oscuro, que da miedo y que es bastante brutal», explica Pär Sundström, bajista del gurpo de visita en Madrid. «Pienso que podemos aprender muchísimo de la guerra todavía hoy. Dicen que si no conoces la historia la puedes repetir, pero yo creo que esa no es la principal lección. Esa es una frase gastada y manida que no explica cómo funcionan las cosas. La realidad dice que las guerras siempre han existido porque hay quien tiene intereses en ellas, y esos son los que nunca las libran. La principal enseñanza es que, bajo ningún concepto, nos engañen o nos compren para formar parte de otra», dice el músico, que defiende que el disco tiene un mensaje pacifista. «Hay poca épica, ninguna heroicidad en el texto. Por eso el disco nos ha quedado bastante oscuro. No es nuestro objetivo ensalzar nada», explica el bajista.

Los suecos, que siempre escriben sobre guerra, han lanzado una curiosa iniciativa, el Sabaton History Channel, que pretende enseñar de dónde vienen sus canciones y a la vez dar pinceladas de lecciones de historia con la asesoría de académicos de su país. «No somos profesores y lo sabemos. Como nos imaginábamos las críticas, lo hemos dejado en manos de expertos de nuesto país que apoyan sus palabras en fuentes. El objetivo, de nuevo, es despertar curiosidad, no sentar cátedra», dice Sundström. Desde el comienzo de la banda, sus letras siempre han tratado de guerra, como si de su sello de identidad se tratase. ¿Nunca cantarán de amor? «Eso es algo privado que dejamos para cada uno. Nosotros no vamos a hacerlo. La guerra es algo que mucha gente conoce. Hay incluso quien no sabe lo que es el agua potable pero sabe de sobra cómo es una guerra». Bueno, hoy se escucha en el Download Festival.