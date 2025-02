Del "Start me up" de los Rolling al "Déjame" de Los Secretos: la banda sonora de la España del 23-F

ello puede darnos ideas sobre el carácter, la impronta, las inquietudes o las necesidades de las personas que la habitaban. Y, en una fecha tan marcada como la que se conmemora este Dígame qué música escucha, y le diré qué sociedad es... o al menos cuál intenta ser. No es casualidad que a mediados de los 70 comenzasen a calar en España ritmos tan dispares como el de "Saca el güisky, Cheli", los de Camilo Sesto o el "Love of my life" de Queen . La música es un reflejo de la sociedad a la que le pone la banda sonora, y viceversa. Es por ello que resulta curioso e interesante conocer qué se escuchaba en cada momento de la época:o las necesidades de las personas que la habitaban. Y, en una fecha tan marcada como la que se conmemora este 23 de febrero, cabe preguntarse: ¿qué se escuchaba en la España del golpe de Estado de Tejero?

. La creatividad vivía el esplendor del que careció durante años, y ello se reflejó en el arte, en el cine y, cómo no, en la música. Aquel episodio histórico que tuvo el Congreso de los Diputados de Madrid como escenario sucedió en 1981. Se cumplen este domingo 44 años desde que el país se paralizó durante horas, hasta que finalmente se dio el golpe como fracasado. Es bien sabido que aquella era la España de la Transición, un país recién salido de una larga dictadura que trataba de instalar la democracia, de consolidarla y, ante, todo, de confiar en ella. Pero no sólo era un país de sueños políticos, sino también, y en gran medida, de explosión culturaly ello se reflejó en el arte, en el cine y, cómo no, en la música.

El 23-F surgió en plena Movida Madrileña. A pocas calles del Congreso, los garitos de Malasaña ya habían conocido a las míticas bandas que aún hoy siguen abanderando el espíritu de aquellos ritmos ochenteros. De hecho, una de las canciones más icónicas de esta época nació pocos meses antes del golpe de Estado: "Déjame", de Los Secretos, vio la luz en diciembre de 1980, por lo que en febrero del año siguiente seguía siendo una de las más sonadas.

En esta misma línea, también seguía resonando el "Rock and roll star" de Loquillo y los Trogloditas, publicada en 1980. Así como entre las canciones más destacadas en español que se conocieron en 1981 destaca el "Salta!" de Tequila, o "Una noche de amor desesperada", el icónico himno de Triana. También sonaban en los bares o en las radios nombres como Tino Casal, los Pecos, Manolo Sanlúcar, Julio Iglesias, Serrat o Antonio Flores. Una música, por tanto, de transición, de apertura, de soltarse -desde el amor por la tradición- las melenas.

No es menor la cantidad de éxitos que en aquella época surgían en el plano internacional. Los Rolling Stones lanzaron, en aquel mismo año del 23-F, una de las canciones más icónicas de su repertorio: "Start me up". Era, además, una época en la que Queen copaba la mayoría de listas de éxitos, así como sonaban voces como Rod Stewart o Bruce Springsteen, que ya fraguaban sus leyendas tanto en el extranjero como en nuestro país.