'Twice: one in a million', el documental que celebra los 10 años de la banda de K-Pop

La banda femenina de K-Pop que triunfó este año en el desfile de Victoria Secret, Twice, celebra el décimo aniversario de su carrera con el estreno de la película 'Twice: one in a million', un documental en el que las artistas reflexionan sobre su origen, sueños y amistad para conmemorar su trayectoria.

Del 4 al 7 de diciembre, la película se proyectará en diez ciudades españolas -Alicante, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid y Vigo- en estas cuatro fechas, tras el estreno del largometraje en más de un centenar de salas en los Estados Unidos.

Estas proyecciones preceden a la cita con sus fans el próximo 12 de mayo en su próxima actuación en España, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Los orígenes

El documental rememora los orígenes de la agrupación en 2015, cuando la banda debutó en la televisión surcoreana tras formarse en el concurso de supervivencia 'Sixteen'. Recorre las múltiples etapas de su carrera al ritmo de los éxitos que les dieron fama como 'Cheer up', 'TT', 'What is Love?' o 'Fancy'.

Estos himnos pegadizos conquistaron Corea del Sur, pero también el resto del mundo porque las nueve integrantes de Twice -Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, de nacionalidad surcoreana, japonesa y taiwanesa- sobrepasaron los límites geográficos de Asia con cinco giras mundiales y once álbumes de estudio que han hecho que acumulen más de 11 billones de reproducciones en Spotify.

Además, actuaron en el desfile de Victoria Secret, celebrado en Nueva York el pasado 15 de octubre, prescindiendo de las impactantes coreografías que acompañan a la mayor parte de su discografía.

En versión original subtitulada

El documental dura dos horas y sale a la luz cinco años después del estreno de su primer largometraje, 'Seize the day' (2020). Sin embargo, en esta ocasión las propias artistas revelará la razón detrás de la existencia del grupo a partir de un montaje que combina imágenes recientes con otras retrospectivas y que será proyectado en versión original subtitulada.

Todo ello lo harán sin olvidarse de su gran ejército de fans -denominado Once-, cuya devoción ha hecho que estas guerreras del K-Pop en la vida real acumulen más de 30 millones de seguidores en Instagram, 27 millones en TikTok y 18 millones de suscriptores en Youtube.

Pero de la firma de JYP Enterteinment sí bailarán . Hasta entonces, sus miembros repasarán la historia de su carrera en la gran pantalla con el estreno de 'Twice: one in a million', que tiene una duración de dos horas.