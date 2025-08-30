Vox exige la cancelación del concierto de este grupo "proetarra" en Murcia

Vox ha exigido la cancelación del concierto de Soziedad Alkoholika programado para el próximo octubre en el Pirata Festival de Murcia, calificando a la banda vasca como "grupo proetarra denunciado en numerosas ocasiones por enaltecimiento del terrorismo". Luis Gestoso, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia, afirmó que "estos individuos no son bienvenidos en nuestra ciudad" y aseguró que su formación intentará impedir "por todos los medios" que la banda actúe en el festival.

Gestoso justificó su petición señalando específicamente canciones del grupo como 'Amonal', 'Explota cerdo' o 'Síndrome del Norte', alegando que "entre la basura criminal de sus letras y canciones, se trata de humillar a policías, guardias civiles y a todas las víctimas del terrorismo". El portavoz de Vox exigió que se cancele la actuación o, en su defecto, todo el festival, y llegó a pedir la dimisión del concejal y todos los responsables del PP que permitieron la organización del evento.

Antecedentes judiciales

Esta no es la primera vez que se intenta cancelar una actuación de Soziedad Alkoholika por estas acusaciones, aunque la Audiencia Nacional ha absuelto previamente a la banda del delito de enaltecimiento del terrorismo. Los propios componentes del grupo han afirmado en múltiples ocasiones que nunca han apoyado a ETA, manteniendo su postura contraria a cualquier forma de violencia terrorista.

El Pirata Festival, que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el Espacio Norte de Murcia, junto al Estadio Enrique Roca, anunció el cartel completo el pasado mes de mayo.