Nacho Cano defiende el nombre de su musical 'Ibiza Paradise' ante la impugnación: "Es un patrimonio de todos"

Nacho Cano ha defendido el nombre de su nuevo musical, 'Ibiza Paradise by Nacho Cano', ante la impugnación realizó el Consell de Ibiza ante la UE el pasado mes de agosto. El artista ha asegurado en un comunicado que la marca 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con el número 01921391, desde el 18 de diciembre de 2024.

"En España existen aproximadamente 809 denominaciones comerciales que incluyen 'Ibiza', registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas; además la EUIPO reconoce 232 con ese vocablo -añade-. Intentar censurarlo no es solo injusto, sino un ataque a lo que la isla representa: diversión, libertad, música y creatividad".

Asimismo, ha manifestado que el uso del término 'Ibiza' es descriptivo y de dominio público, y que se refiere tanto a la isla como a la ciudad que es su capital, cuya representación "no es patrimonio de nadie": "¡¡¡ Ibiza es un patrimonio de todos!!!", ha aseverado.

Además, Cano ha asegurado que el espectáculo que se estrenará en Madrid el próximo 12 de septiembre "refuerza" la proyección internacional de la isla. "Lejos de perjudicarla, la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística", subrayando que esto mismo lo han realizado otras marcas y proyectos culturales y comerciales con anterioridad.

"'Ibiza Paradise by Nacho Cano' es exactamente eso: una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu... 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' no es una marca privada que se esconde. Es un homenaje abierto, una celebración colectiva y un embajador artístico", concluye.