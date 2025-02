El naufragio del Wager: motín, asesinatos y canibalismo

. Con esta sencilla pero contundente frase empieza la última obra narrativa de David Grann (1967) que nos introduce magníficamente en una situación extrema: «Durante días estuvo observando aquel extraño objeto que se bamboleaba en mitad del océano, sacudido sin piedad por el viento y las olas. En un par de ocasiones la embarcación estuvo a punto de estrellarse contra un arrecife, y aquí se habría acabado esta historia. Sin embargo –tanto si fue cosa del destino, tal como algunos proclamarían después, como si fue simple chiripa–, acabó recalando en una ensenada de la costa sudoriental del Brasil, donde fue visto por algunos habitantes». He aquí lo que el lector conocerá a continuación: cómo, en el mes de enero de 1742, aconteció

Por supuesto, dadas las condiciones en que lo hicieron, afrontando hambre, temporales y fuertes oleajes, el resultado de tal atrevimiento fue trágico: durante aquella travesía desesperada murieron más de cincuenta hombres y, después de recorrer casi tres mil millas marinas y padecer el océano durante tres meses y medio, los que quedaban arribaron a la costa brasileña. «Los náufragos fueron aclamados por su ingenio y su valor. Como señaló el jefe del grupo, costaba creer que “la naturaleza humana pudiera soportar las desgracias por las que hemos pasado”». Pero toda esta historia dio una vuelta de tuerca inesperada.

Se ha divulgado en la Prensa estadounidense que «Los náufragos del Wager» es un «true crime», y algo tiene, más si cabe cuando Grann se ha ido especializando en libros de este cariz, que contaba los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, muy rica en petróleo, en la Oklahoma de la década de 1920. Pues bien, en el libro que nos ocupa encontramos suspense y criminalidad; dice Grann que seis meses después otro bote, en medio de una ventisca, quedó varado en la costa sudoccidental de Chile: una canoa de madera propulsada por una vela en la que iban tres supervivientes en un estado que «era todavía más aterrador. Estaban medio desnudos, macilentos, y los insectos se cebaban en lo poco que les quedaba de carne». Los tres deliraban y ni se acordaban de sus nombres.

Un imperio depredador y esclavista, codicioso y despiadado como el inglés, por todos los confines del mundo, quedaba retratado de manera infame, dado que «el tribunal amenazaba con hacer pública la naturaleza secreta no solo de los acusados,. Entonces, algunos de los encausados publicaron sus versiones de lo ocurrido en tierras americanas, y, al final, como en tantas ocasiones en el ámbito judicial o político, lo que iba a contar más era la capacidad de cada uno de vender mejor su propia narrativa, su versión de los hechos. No les salió mal, pues de la investigación no salieron castigos: el capitán, David Cheap –que al embarcarse «estaba huyendo: de peleas con su hermano sobre la herencia familiar, de acreedores que le perseguían, de deudas»–, fue ascendido, y su segundo al mando, Robert Baynes, fue sólo reprendido por omisión de cumplimiento del deber pero obtuvo un puesto en logística; y por lo que hace referencia al navegante John Byron, abuelo del famoso poeta , se le ascendió y recibió el mando de una nave.