Una niña de cinco años rompe una obra de arte contemporáneo al intentar dibujar en un lienzo 'en blanco' valorado en 200.000 euros

Un accidente en la Galería Orler de Jesolo, en Italia, ha terminado con daños en la obra Atenea Dorada, una escultura del artista Carlo Pecorelli valorada en 30.000 euros. El incidente se ha producido cuando una niña ha intentado alcanzar un cuadro de Enrico Castellani, confundido con un lienzo en blanco, y ha utilizado la escultura como apoyo.

El hecho ha ocurrido el lunes 1 de septiembre en la céntrica Via Bafile, durante un momento de gran afluencia de público. La menor, de cinco años y origen polaco, se había separado momentáneamente de la supervisión de su madre al fijarse en un cuadro de Enrico Castellani, artista referente del siglo XX, expuesto en la galería y valorado en unos 200.000 euros. En su intento por acercarse a la obra con un lápiz en la mano, se habría subido sobre la escultura dorada de Carlo Pecorelli, lo que ha provocado la rotura de una de sus patas.

Un incidente controlado y medidas de prevención reforzadas

Los responsables de la galería han intervenido de inmediato para evitar daños mayores, aunque la escultura ya había resultado afectada. La pieza, elaborada en oro de 24 quilates y valorada en 30.000 euros, será restaurada mediante soldadura, pulido y un nuevo tratamiento de dorado por parte de una empresa especializada. El seguro de la galería se hará cargo de los costes de reparación.

Carlo Pecorelli, autor de la obra, ha explicado que Atenea Dorada se inspira en la araña como símbolo cultural y generador de vida, y ha reconocido que incidentes de este tipo son poco frecuentes pero posibles: “En todas las exposiciones, grandes o pequeñas, independientemente del valor de la obra, se requiere cuidado y sistemas de prevención adecuados”, ha dicho.

La Galería Orler ha anunciado que reforzará la vigilancia de los visitantes en futuras exposiciones y ha alcanzado un acuerdo de compensación con la familia de la menor, cuyo contenido no se ha hecho público. Pese al contratiempo, los organizadores subrayan que los controles de seguridad han evitado daños en otras piezas de mayor valor, como una obra de Alighiero Boetti exhibida en la misma sala.