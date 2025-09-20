Notre Dame reabre sus torres con un nuevo circuito turístico seis años después del devastador incendio

Este 20 de septiembre de 2025, coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio, las emblemáticas torres de la catedral de Notre Dame vuelven a abrir sus puertas a los visitantes tras seis años de clausura por el devastador incendio de abril de 2019.

La reapertura marca un nuevo hito en el largo proceso de restauración de uno de los monumentosmás visitados del mundo. Durante este tiempo, arquitectos, artesanos y expertoshan trabajado para devolver no solo la estabilidad estructural, sino también el esplendor histórico y artístico de la catedral. Con este paso, el recorrido turístico se amplía y ofrece la posibilidad de ascender de nuevo los 424 escalones que conducen a la cima de la torre sur, desde donde se contempla una panorámica de 360 grados sobre la capital francesa.

El circuito ha sido renovado con criterios de conservación patrimonial y de accesibilidad. Incluye nuevas salas expositivas al pie de la torre, dedicadas a la historia de la construcción, a maquetas y a objetos recuperados, así como a la importancia simbólica de Notre Dame en la memoria cultural de Francia.

También se han incorporadorecursos digitales que facilitan la comprensión de la evolución arquitectónica del templo a lo largo de los siglos. La gestión de las visitas correrá a cargo del Centro de Monumentos Nacionales, que implementará un sistema de reservas modernizado para regular los aforos y garantizar la seguridad de los visitantes.

Más allá de lo turístico, la reapertura de las torres tiene un fuerte valor simbólico: se trata de uno de los elementos más representativos de la catedral y de la silueta parisina, ahora nuevamente accesible tras años de cierre.