La palabra "pack" es un anglicismo, estas alternativas son mejores en castellano

Es muy frecuente que en los medios y en los anuncios veamos escrita la palabra "pack", cuyo significado ya conocemos todos. Así, podemos encontrarnos frases como las siguientes: “Sorteará cien packs de dos pases para disfrutar del evento”, “Los asturianos esquivan el encarecimiento de los packs de viaje” o “Anuncian un nuevo pack de expansión del videojuego”. Sin embargo, este anglicismo tiene alternativas en castellano que son preferibles. Términos como “paquete”, “envase” o “lote” son alternativas, como recuerda la RAE.

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, en español se usa el extranjerismo “pack” para aludir a un ‘conjunto de artículos iguales o similares que se agrupan, especialmente para reparto o venta’. Sin embargo, puede sustituirse por sustantivos como “paquete”, “lote” o “envase”, según el contexto, por lo que resulta innecesario emplear la voz inglesa. Otra opción posible es “combo”, que en algunos países se usa con el sentido de ‘lote de varias cosas que vienen juntas o que se venden por el precio de una’.

Así pues, en los ejemplos del principio, podría haberse escrito “Sorteará cien lotes de dos pases para disfrutar del evento”, “Los asturianos esquivan el encarecimiento de los paquetes de viaje” y “Anuncian un nuevo paquete de expansión del videojuego”. Se recuerda que, si por algún motivo se utiliza el extranjerismo, lo apropiado es marcarlo en cursiva (o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra).