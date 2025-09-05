Planes en toda España para que el regreso a la rutina sea de todo menos aburrido

La vuelta a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Aunque septiembre ya esté aquí, todavía quedan semanas para disfrutar de la música, la diversión y los viajes en familia. El nuevo capítulo de “Repsol en escena”, el espacio presentado por la humorista Eva Soriano, repasa los mejores planes para llenarte de energía lo que queda de verano.

La sexta entrega del magazine, que se emite en Atresmedia a las 21:30 horas, tiene propuestas para todos los gustos. Desde vivir un día de dibujos animados en Parque Warner Madrid a bailar sin parar en los festivales Love the 90's, Love the Twenties, I Love Reggaeton, Brava Madrid o Granada Sound.

Lo que tienen en común son las soluciones energéticas detrás de estos lugares y eventos, con cada vez menor huella de carbono. En cuanto a los planes, en el canal de YouTube de Repsol tienes el programa, cuyos puntos fuertes te resumimos en estas líneas.

Vuelve a sentirte como un niño en Cartoon Village

Si quieres empezar septiembre con una sonrisa, Cartoon Village es tu lugar. Dentro de Parque Warner Madrid, podrás pasear por la madriguera de Bugs Bunny, visitar la casa de la Abuelita con Piolín y Silvestre o asomarte a El camerino del Pato Lucas.

Cartoon Village, en Parque Warner Madrid, es uno de los planes estrella para alargar la diversión más allá del verano Repsol

No faltan espectáculos como el Looney Tunes Dance Festival, atracciones familiares como La Aventura de Scooby o la montaña rusa de Tom & Jerry. Y, gracias al acuerdo entre Repsol y Parque Warner, todo el recinto funciona con combustibles 100 % renovables y electricidad y gas natural con garantías de origen.

Además, podrás cargar tu móvil en puntos de recarga solar mientras descansas, y todos los vehículos internos —incluidos los de Loca Academia de Policía— funcionan con combustibles que contribuyen a reducir la huella de carbono.

Septiembre a ritmo de festival: de Sevilla a Madrid, pasando por Granada

La música sigue sonando fuerte este mes. Y "Repsol en escena" nos trae los mejores carteles para que la energía no decaiga.

I Love Reggaeton en Sevilla – 5 de septiembre

Un viaje a los orígenes del reggaeton y el electrolatino, con artistas nacionales e internacionales que harán viajar en el tiempo a la generación del primer reggaeton. Pensado para amantes de la fiesta, el baile y la época dorada de este género.

Love the 90’s Sevilla – 6 de septiembre

El Estadio La Cartuja se llenará de clásicos de los 90 para revivir una época dorada de la música, con un cartel variado de artistas nacionales e internacionales que ofrecen a esta generación la posibilidad de vivir el festival que no pudieron vivir en los 90s.

En el Espacio Repsol "Con toda la energía" se puede disfrutar de vistas, café y premios durante los festivales Repsol

En los dos festivales en Sevilla, los asistentes podrán vivir momentos únicos en el Espacio Repsol: “Con toda la energía”, donde encontrarán terrazas con las mejores vistas de la pista, cargadores solares para móviles, la posibilidad de ganar premios en el túnel de viento podrán y la Barra Guía Repsol para recargar pilas con un buen café.

Todo está enchufado a energías 100% renovables, incluidos los escenarios. Además, durante los festivales se recogerá el aceite de cocina usado en los food trucks para convertirlos en combustibles 100% renovables.

La gira continúa en dos paradas imprescindibles para los nostálgicos: en Love the Twenties Murcia (27 de septiembre) y Love the 90’s Barcelona (11 de octubre) los éxitos que marcaron a toda una generación vuelven a sonar en directo.

Brava Madrid – 19 y 20 de septiembre

Si estos días estás por la capital, no puedes perderte Brava Madrid. Diversidad, color y un cartelón lleno de mujeres los días 19 y 20 de septiembre. En este festival los combustibles 100% renovables de Repsol alimentarán los tres escenarios y la zona de hostelería, se recogerá ​ de cocina usado para producir combustible renovable, lo que promueve la economía circular y podrás cargar tu móvil gracias a los paneles solares.

Granada Sound – 12 y 13 de septiembre

El festival indie combina grupos emergentes, música nacional y una experiencia cultural y gastronómica única. El plan perfecto para quienes quieran música y turismo en la misma escapada.

Mucho más en "Repsol en escena"

Cada capítulo de este formato audiovisual de unos pocos minutos recorre España en busca de los mejores planes de ocio, música y cultura. Y si no quieres perderte nada, en el canal de YouTube de Repsol puedes ver contenido extra como las agendas secretas de artistas.

Septiembre puede ser el mes en el que recuperas la rutina o el mes en el que exprimes al máximo el verano. La decisión es tuya.