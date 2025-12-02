Planeta convierte en una fiesta el homenaje a Carlos Ruiz Zafón

«Su lectura me pareció deslumbrante y le llamé a Los Ángeles para hablar con Carlos Ruiz Zafón y comunicarle que quería publicar su novela. Todavía estaba contándoselo cuando me interrumpió y me dijo con sosiego: Todo lo que me comenta me parece interesantísimo, pero ¿le importaría llamarme mañana? Aquí son las dos de la madrugada».

Emili Rosales, editor de Destino, da profundidad al mito y relata la secuencia de aquel primer contacto que mantuvo con el autor de «La sombra del viento»: «Al día siguiente me relató que era un proyecto ambicioso y amplio que estaba formado por cuatro libros y que el primero todavía tenía que releerlo porque necesitaba rematarlo de manera conveniente. Cuando al final de ese espacio de tiempo me lo entregó, aún era mejor que el manuscrito que había leído».

Rosales concreta su fenómeno en unas cifras y datos sencillos, pero esclarecedores. «Durante el primer año fue bien, con cinco ediciones, pero a partir del segundo año, todo se multiplicó y fueron miles de lectores y se convirtió en un fenómeno de la literatura en España y también en Europa». El editor concreta: «Ha vendido más de cincuenta millones de ejemplares y se ha traducido a más de cincuenta idiomas. Es el español más leído desde Cervantes, ha recibido grandes críticas en muchos países y críticas muy elogiosas. A raíz de la traducción de Alemania, donde conectó con los lectores, todo se aceleró en el extranjero».

Carlos Ruiz Zafón está en las colecciones de clásicos contemporáneos en países como Estados Unidos o Alemania

Solo «La sombra del viento» ha vendido más de 15 millones de ejemplares y todavía sigue siendo uno de los autores de Planeta más vendidos. «Es uno de nuestros clásicos de nuestro tiempo -prosigue Rosales-. De hecho, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, sus títulos están incluidos en las colecciones de clásicos contemporáneos y en el extranjero encuentras sus libros en la sección de clásicos de las librerías. Es uno de los grandes títulos actuales».

Cuando Carlos Ruiz Zafón falleció en 2020, como consecuencia de un cáncer, ya se había convertido en el mayor fenómeno literario en castellano reciente y sus libros habían acumulado numerosos galardones literarios (finalista British Book Awards, autor del año 2006; Premio al mejor libro extranjero en Francia 2004; Premio de la Asociación de Libreros de Canadá/Quebec, Bjornson Order of Literary Merit, Noruega; el Nielsen Award, Gran Bretaña; Ottakar's award, Gran Bretaña). Ahora, cinco años después, aquel impulso, lejos de haber disminuido, prosigue vivo y continúa atrayendo a multitud de lectores.

El pabellón dedicado a Ruiz Zafón en la FIL, que reproduce el cementerio de los libros olvidados Alberto R. Roldán

Por ese motivo, en esta edición de la FIL, el Grupo Planeta ha levantado un stand dedicado a su obra y ha preparado varias estanterías con su obra completa en su pabellón, que visitó Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, junto a José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia. Todo un despliegue para recordar a este novelista esencial de su catálogo, que sentía una particular debilidad por las camisas con estampados de dragones y que prosigue atrayendo a multitud de lectores, y que culminó en un acto presidido por Sergio Vila-SanJuán en el que participaron Hilde Gersen y Valentina Trava y que contó con la presencia de la viuda del novelista.

«Era un libro muy original en la literatura del momento. Era género gótico, policiaco... pero él tomó todo eso e hizo algo distinto»

Uno de los primeros críticos que vislumbró en qué se convertiría Carlos Ruiz Zafón fue el escritor y periodista Sergio Vila-Sanjuán. «Fui uno de los primeros en valorarlo, sí. Algo en la ilustración de la portada me llamó la atención, quizá la foto que se incluyó. Enseguida lo leí y tuve la intuición de que acabaría convirtiéndose en todo un fenómeno. Lo que hice fue un análisis sosegado y me di cuenta de que iba a pegar».

Vila-Sanjuán aporta unas claves que ayudan a comprender el motivo del éxito de «La sombra del viento». «Era un libro muy original en la literatura del momento. Ahí estaba el género gótico, policiaco, el misterio... pero él cogió todos esos elementos y lo elaboró de una manera muy especial. Contaba historias en sus páginas, que, a las doscientas páginas, tenían un contrapunto que te sorprendía y te la explicaba mejor. Estaba claro que Ruiz Zafón deseaba alcanzar al público, pero también que tenía una manera particular de aunar alta literatura y la literatura popular».

«Tardaba mucho preparar un libro. Le daba importancia a este proceso. Luego escribía muy rápido»

Emili Rosales aporta otros puntos que explican el porqué de la eclosión de esta obra: «Desde el inicio conecta con el lector y no tarda demasiado en identificarse con los personajes que aparecen en sus páginas. Pero también su manera de describir a sus protagonistas y los ambientes en los que se desenvuelve la trama. Además, él era músico y esto era muy importante porque tenía un sentido enorme del ritmo de las palabras. Él estaba obsesionado con el lenguaje y le concedía una enorme relevancia a cómo sonaba al leerlo».

Emili Rosales revela la manera de trabajar que tenía Ruiz Zafón. Asegura que desde los doce años sentía una fuerte vocación literaria. «Lo que más le gustaba era permanecer encerrado y recluido con sus historias. Tardaba mucho preparar un libro. Le daba importancia a esta parte del proceso. Después, cuando esto lo tenía listo, la realidad es que escribía muy rápido».

«Era un buen amigo y sobre todo era un ácrata. El poder le daba dolor de estómago»

Sergio Vila-Sanjuán evoca su persona y comenta que era «un gran personaje. Triunfó en la publicidad. Era un crack y con el dinero que ganó ahí pudo permitirse ir a Estados Unidos por cierto sueño hollywoodiense y la música. Fue en el 92 y trabajó en el cine. La realidad es que él ya había triunfado con sus primeras novelas, que eran juveniles, y que vendían alrededor de 200.000 ejemplares. Lo que hizo fue tratar de dar el salto a la literatura adulta con «La sombra del viento» después de esa obra de tránsito que es «Marina». La expresión de Sergio Vila-Sanjuán se alegra al recordar cómo era: «Tenía un enorme sentido del humor, pero también era una persona reservada, era un buen amigo y sobre todo era un ácrata. El poder le daba dolor de estómago».

El escritor Carlos Ruiz Zafón La Razón

Emili Rosales, por su parte, asegura que «le gustaba dialogar bastante y, también, caricaturizar a diversos personajes, pero no voy a nombrarlos (risas). Era muy divertido, pero también le gustaba recluirse, retirarse, porque lo que más le importaba era escribir, no tanto hablar de los libros o presentarlos en público, aunque lo hacía porque le gustaba el contacto, pero, sobre todo, lo que le gustaba era escribir».

«No queremos que sus novelas terminen en el cementerio de los libros olvidados», dice una seguidora

Carlos Ruiz Zafón resultó un éxito imprevisto. Todos estaban convencidos de que «La sombra del viento» iba a ser un título con recorrido en las librerías, pero lo que nadie podía prever es que se convertiría en la ola en que se convirtió. Su retrato, tan característico, con esas gafas redondas y negras que se convirtieron en todo un icono, en elemento distintivo de su figura (como sus camisas), se convirtió en un icono y ahora ha vuelto a estar presente en la FIL. Algo que han apreciado cientos de lectores. «No queremos que sus novelas terminen en el cementerio de los libros olvidados», asegura una lectura.

«Me enteré de que se había negado a que se hicieran adaptaciones cinematográficas de sus libros. Eso me encantó», afirma una lectora

Hace cinco años que el novelista ha muerto, pero su memoria continúa viva en la memoria. Berenice, otra lectora, que leyó hace tiempo «La sombra del viento», recuerda que lo primero que le atrajo y aquello que la enganchó fue «la manera que te tenía de meterte en su mundo de una manera tan directa y rápida». Ella misma admite otro motivo más que tampoco es menor: «Yo nunca he estado en España y los detalles que aporta, lo que cuenta y cómo describe Barcelona en sus páginas me gustó mucho». Otra causa que aduce es «cómo formaba sus personajes. Todos parecen tan realistas».

Seguidores de Ruiz Zafón en la FIL Alberto R. Roldán

Rosario, que también leyó «La sombra del viento», aún no ha olvidado el libro y «las descripciones de las calles» de Barcelona. A su lado, un grupo de jóvenes reconocen que «hemos venido porque nos parece muy interesante. Si nos gusta lo que vemos en el estand, nos iremos a comprar todos sus libros. Tenemos muchas ganas de leerlo», declaran. Por su lado, Ivón admite que «me encanta cómo me traslada a los lugares que describe. Si pudiera, le preguntaría qué le ha inspirado estas obras y estas ambientaciones».

En ese mismo sentido, una muchacha aporta un detalle curioso: «Una vez me enteré de que se había negado a que se hicieran adaptaciones cinematográficas de sus libros. Eso me encantó. Él no quiso nunca que se hiciera una serie o una película de sus obras y estoy de acuerdo con él, porque así cada uno tiene sus propios recuerdos. Me pareció espléndido». Galilea, por otra parte, que conoce bien todas las historias de Ruiz Zafón, lamenta que ya ni pueda plantearle una cuestión: «¿Qué ha hecho para que se le ocurrieran estos personajes? Me gustaría que me contara si siempre los llevó consigo, cuándo se le ocurrieron y cómo era convivir con ellos». Al terminar el homenaje al narrador, el Grupo Planeta inauguraba en la FIL su tradicional fiesta, que sumó a autoridades, escritores y editores. Todos a la sombra de ese viento que fue Carlos Ruiz Zafón.