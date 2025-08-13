Puede decirse cerrado "a cal y canto", pero también "a calicanto"

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, aclara que la locución “a cal y canto”, que indica que algo está hecho o dispuesto de tal forma que no es posible entrar ni salir, se puede escribir en cuatro palabras o en dos: “a calicanto”.

En los medios pueden verse ambas opciones: “Reabre el centro de mayores después de estar cerrado a calicanto desde 2018”, “Destacó la visita al pabellón después de estar cerrado a calicanto durante más de doce años” o “Encerrados a cal y canto”.

La expresión “a cal y canto” normalmente se emplea con verbos como “cerrar” o “encerrar” para aludir a algo que no es posible abrir y a lo que no se puede acceder. Como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque es más rara, también se documenta y se considera válida la variante “a calicanto”, recogida asimismo en la gramática académica. Por ello, los ejemplos del principio son adecuados.

Igualmente, para referirse a una mezcla de cal y piedras se pueden usar “cal y canto” o “calicanto”, expresiones ambas masculinas: “Se han utilizado técnicas tradicionales como el calicanto encofrado”.