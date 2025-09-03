"Romería", "Sirat" y "Sorda": estas son las películas españolas preseleccionadas para los Oscar

Antes de lo que a muchos rezagados estivales gustaría y justo a tiempo para lo que la cotidianidad del calendario cinematográfico exigía, reunida en consabido rito ceremonioso y tras una reincorporación a la inevitable rutina laboral que lleva consigo el mes de septiembre, la Academia de Cine española daba a conocer esta mañana las tres películas seleccionadas como precandidatas para la representación de España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, dentro de la categoría de Mejor Película Internacional. La talentosa dupla interpretativa formada por Emma Suárez y Juan Diego Botto (miembros además tanto de la Academia española como de la de Hollywood) ha sido la encargada de anunciar de manera sucesiva el título de las obras, acompañadas, como siempre, por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

Entre los 57 largometrajes estrenados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, los académicos han escogido "Romería", el tercer trabajo de la filmografía de Carla Simón con el que la cineasta catalana cierra su íntima trilogía de exploración por la memoria familiar; la explosiva y radical "Sirat" de Oliver Laxe que recibió el Premio del Jurado en la última edición de Cannes y "Sorda", el delicado debut cinematográfico de Eva Libertad.

"Romería"

Un fotograma de "Romería" Imdb

"Sirat"

Un fotograma de "Sirat" Imdb

"Sorda"

Un fotograma de "Sorda" Imdb

Todas ellas cogen así el testigo de los largometrajes elegidos el pasado año ("La estrella azul", de Javier Macipe, "Marco", de Aitor Arregi y Jon Garaña y "Segundo premio", de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, erigiéndose vencedora la cinta de Isaki) y tras una segunda votación, tendremos que esperar al próximo 17 de septiembre para conocer definitivamente el título que representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood.

(Noticia en proceso de ampliación)