De Schwarzenegger a Bayona: las estrellas que asistirán a la Comic-Con de Málaga

El próximo fin de semana el universo del cómic aterriza en nuestro país. La famosa San Diego Comic-Con se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) entre el 25 y el 28 de septiembre, y asegura convertirse en el epicentro del cómic europeo durante esta fecha. La cita acogerá a cinéfilos, fanáticos, "cosplayers", "gamers" o ilustradores de cada rincón del país, así como una interesante selección de invitados nacionales e internacionales. Se esperan más de 1.200 asistentes para ser testigo de talleres, charlas y conciertos, así como para encontrarse con sus grandes ídolos del sector.

Entre los invitados de honor, el gran titular de esta edición de la Comic-Con será Arnold Schwarzenegger. El actor presidirá "Total Recall", una masterclass en la que realizará un repaso a su carrera, desde su papel en "Terminator" hasta su faceta como gobernador de California, incluyendo por supuesto anécdotas y reflexiones alrededor de Hollywood. Desde la organización del certamen tildan la visita de Schwarzenegger como "un acontecimiento histórico para quienes han seguido su carrera durante décadas. Será la oportunidad de acercarse a un mito vivo, alguien que ha redefinido lo que significa ser estrella, atleta y líder".

También destaca la visita de Norman Reedus, actor reconocido por dar vida a Daryl Dixon en "The Walking Dead". El intérprete asistirá a un panel centrado en la icónica serie, y donde también participarán los actores Melissa McBride, Óscar Jaenada, Eduardo Noriega y Hugo Arbués, o el director Dan Percival. Reedus liderará, por tanto, una conversación que trata de arrojar luz a los fans de "The Walking Dead" sobre qué hay detrás de la saga: ¿qué significa dar un giro cultural a una franquicia global?

Otros actores como Gwendoline Christie ("Juego de Tronos"), Dafne Keen ("Logan") Pedro Alonso ("La casa de papel") o Luke Evans "(Drácula"), también estarán en el evento, así como otras figuras relevantes del mundo del cómic, como es el caso de Jim Lee. Es un auténtico icono que ha dejado huella tanto en el universo Marvel como en el de DC, tratándose de mucho más que un dibujante. "Actual presidente, editor y director creativo de DC, combina la visión empresarial con la pasión artística que lo caracteriza desde sus inicios", explican desde la San Diego Comic-Con, subrayando la oportunidad "de estar frente a alguien que ha sido parte activa de las transformaciones más importantes del medio en las últimas décadas".

Entre el acento nacional del certamen, además de Pedro Alonso, que participará en un panel sobre su trayectoria y los retos del sector audiovisual español, también asistirá Juan Antonio Bayona. El cineasta protagonizará un encuentro sobre su recorrido internacional, destacando sus películas "Lo imposible" y "La sociedad de la nieve".