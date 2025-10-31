La serie japonesa que inspiró a los Power Rangers llega a su fin tras 50 años en emisión

La legendaria serie japonesa Super Sentai, conocida por haber inspirado la creación de los Power Rangers, llega a su fin tras 50 años en pantalla. Según informaron varios medios japoneses, la cadena TV Asahi habría decidido poner punto final a la producción debido al elevado coste de producción y a la caída de ingresos derivados del merchandising y los eventos asociados a la franquicia.

La serie, estrenada en 1975, revolucionó el género de los héroes televisivos al presentar a un grupo de cinco jóvenes (habitualmente tres hombres y dos mujeres) que se transformaban en luchadores enmascarados de colores para enfrentarse a amenazas alienígenas y monstruos gigantes. Su fórmula visual y narrativa se convirtió en el modelo que inspiró a la popular saga estadounidense Power Rangers, adaptada en los años 90 por el productor Haim Saban.

Más allá de su trama, Super Sentai se convirtió en un fenómeno cultural y comercial. Cada nueva temporada servía también como escaparate para juguetes, trajes y coleccionables, que durante décadas mantuvieron la marca entre las más reconocidas de Japón.

El formato combinaba artes marciales, batallas coreografiadas y el uso de robots gigantes (los míticos mechas) en una estructura repetitiva que, según sus seguidores, formaba parte de su encanto. “Era puro espectáculo en estado clásico”, escribía un usuario en redes tras conocerse la noticia. La cancelación ha generado una oleada de nostalgia entre fans y antiguos actores. La actriz Keiko Kitagawa, conocida intérprete japonesa, compartió un mensaje en X describiendo la noticia como “desoladora”, mientras que el actor Yasuhisa Furuhara, que formó parte del elenco en una de las entregas, expresó su orgullo: “Estoy feliz de haber sido parte de la historia”.

Durante medio siglo, la franquicia sirvió de puerta de entrada a la cultura pop japonesa para millones de espectadores fuera del país, especialmente en Asia y América. En países como Filipinas, series derivadas como Bioman o Maskman alcanzaron estatus de culto.

Aunque TV Asahi no ha confirmado oficialmente la cancelación, los informes apuntan a que Super Sentai cerrará su emisión en 2026, coincidiendo con el aniversario número 50 del estreno de la saga original. Para muchos seguidores, el final de Super Sentai marca el cierre de una era televisiva, pero también el inicio de una nueva etapa para un legado que sigue vivo en las innumerables adaptaciones, spin-offs y comunidades de fans.