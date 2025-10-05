Solo dos días después de lanzar su último disco, Taylor Swift anuncia nuevas ediciones limitadas con versiones en acústico

Taylor Swift sigue encontrando formas de sorprender a sus fans más fieles. La artista ha anunciado el lanzamiento de varias versiones acústicas inéditas de su último álbum, The Life of a Showgirl, que estarán disponibles únicamente en las ediciones físicas en CD. Esta decisión marca un nuevo gesto de la cantante hacia los coleccionistas y los seguidores que siguen apostando por el formato físico.

Los cuatro CD presentan versiones completamente renovadas de las canciones, con portadas exclusivas que capturan momentos emblemáticos de la actual gira de la artista. Cada edición incluye versiones acústicas inéditas de temas como Opalite, Ruin the Friendship, Wi$h Li$t, The Fate of Ophelia, Actually Romantic y Silver Knife, entre otras.

Cada CD se vende por 7,99 dólares y estará disponible exclusivamente en la tienda oficial de Swift durante un período limitado de 24 horas o hasta agotar existencias. Las imágenes de las carátulas provienen de la sesión del videoclip de The Fate of Ophelia, añadiendo un valor adicional para los coleccionistas.

El movimiento no ha pasado desapercibido entre sus fans, que han inundado las redes sociales con comentarios sobre la exclusividad del lanzamiento. Muchos lo interpretan como un guiñonostálgico a los inicios de Swift, cuando los CD con contenido extra eran auténticos objetos de culto para sus seguidores más fieles.

Además, estas nuevas ediciones podrían impulsar aún más las impresionantes cifras de este nuevo lanzamiento, que ya ha superado los 2,7 millones de copias vendidas en su primer día, acercándose al récord histórico establecido por Adele en su disco "25".

Las ediciones físicas con los bonus acústicos ya están disponibles en tiendas seleccionadas y a través de la web oficial de la artista. Todo apunta a que, una vez más, Taylor Swift ha encontrado la manera perfecta de convertir la nostalgia en una experiencia exclusiva para sus seguidores.