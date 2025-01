A subasta unas singulares cartas de Winnie-the-Pooh encontradas en una bolsa

Una "rara, única e increíblemente emocionante" colección de cartas y dibujos originales intercambiados entre los creadores de será subastada esta semana, tras ser hallada en una bolsa de plástico. Este conjunto incluye correspondencia entre Alan Alexander Milne, el autor del famoso personaje infantil, el ilustrador Ernest Howard Shepard y su editor, Frederick Muller. intercambiados entre los creadores de Winnie-the-Pooh , tras ser hallada en una bolsa de plástico. Este conjunto incluye

La colección pertenecía a Leslie Smith, quien fundó la editorial Cressrelles. Su empresa había asumido el control de otra editorial que había sido dirigida por la familia de Muller, el editor de Winnie-the-Pooh, lo que llevó a que las cartas de Muller quedaran en manos de Smith. Algunas de estas cartas no habían sido vistas desde 1926 y fueron descubiertas por los hijos de Smith mientras organizaban el desván de su padre tras su fallecimiento en noviembre de 2023.

Entre los hallazgos se encuentra una ilustración de E.H. Shepard del libro de cumpleaños de Christopher Robin. Will Farmer, director de Fieldings Auctioneers, la casa de subastas encargada de la venta, recibió el material hace aproximadamente cinco meses, cuando la familia no sabía qué hacer con él. Con la colaboración de Clive Farahar, del programa BBC Antiques Roadshow, revisaron los documentos, asumiendo que ya se habían considerado todos los materiales de la época.

El archivo recuperado incluye manuscritos de borradores iniciales de obras de Milne, como su poema 'Wind on the Hill' y una dedicatoria para su colección de poesía de 1927, 'Now We Are Six', además de un dibujo de Winnie-the-Pooh y Piglet en la nieve. También se encuentra una enérgica reprimenda escrita por Milne en nombre del famoso oso, en respuesta a un crucigrama del Observer que lo describía como un "monstruo fabuloso". Milne le comentó a Muller que "Pooh se opone firmemente", sugiriendo que el oso estaba dispuesto a visitar la editorial para expresar su desacuerdo.

Las cartas revelan indicios de "tensión creativa" entre Milne y Shepard, mediada por Muller, donde Milne señala que "[Shepard] debe crear nuevos dibujos para abril y septiembre, ya que los originales son bastante insatisfactorios".

también incluye correspondencia de otros autores, como Enid Blyton y Tolkien. En una de sus cartas a Muller, Blyton discute el tema de la publicidad y expresa su deseo de que su próximo libro sea promocionado en las contraportadas. Por otro lado, Tolkien envía postales a Smith, donde detalla aspectos sobre los tipos de letra y los preparativos para recibir un premio. Simon, el hijo de Smith y actual director de Cressrelles, recuerda que su padre solía describir al autor de 'El Señor de los Anillos' como una persona con "un ingenio y un humor excepcionales, pero con una terrible puntualidad en cuanto a los plazos". Aunque la mayor parte del material está centrado en el famoso oso de dibulos, la colección de cartasEn una de sus cartas a Muller, Blyton discute el tema de la publicidad y expresa su deseo de que su próximo libro sea promocionado en las contraportadas. Por otro lado, Tolkien envía postales a Smith, donde detalla aspectos sobre los tipos de letra y los preparativos para recibir un premio. Simon, el hijo de Smith y actual director de Cressrelles, recuerda que su padre solía describir al autor de 'El Señor de los Anillos' como una persona con "un ingenio y un humor excepcionales, pero con una terrible puntualidad en cuanto a los plazos".

Simon Smith espera que la venta de estas cartas ayude a recaudar fondos para establecer una institución dedicada al estudio de la obra de Milne. La subasta está programada para mañana jueves, justo antes del Día Nacional de Winnie-the-Pooh, que se celebra el 18 de enero.