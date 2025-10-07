Talavera acogerá la recreación del paso del emperador Carlos V por la ciudad durante el evento 'El Camino del Emperador'

La concejala de Turismo de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha presentado el programa oficial del evento 'El Camino del Emperador', una iniciativa cultural que conmemora el histórico recorrido del emperador Carlos V a su paso por Talavera de la Reina, y que se celebrará del 15 al 18 de octubre en distintos puntos de la ciudad.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa acompañada por el director gerente de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, Quintín Correas, y el presidente de la Asociación Peregrinos a Guadalupe, Diego Hernandez, "a los que ha agradecido su trabajo e implicación para que esta iniciativa haya podido ponerse en marcha", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La edil ha subrayado que 'El Camino del Emperador' es una cita "muy especial que nos permite poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural, reforzando la identidad de Talavera dentro de la red europea de las Rutas de Carlos V".

Además, ha señalado que desde la Concejalía de Turismo veían una oportunidad perfecta para llevar a cabo este evento, "ya que se cumple el V centenario del paso del emperador Carlos V por la ciudad", de camino al monasterio de Guadalupe, "y que la idea es que se convierta en una cita anual para seguir apostando por nuestra historia y recordar un momento crucial de ella".

Calendario de actividades

Las actividades darán comienzo el miércoles 15 de octubre a las 18:00 horas con la ponencia 'Itinerario Cultural Europeo de Carlos V', impartida por Quintín Correas Domingo, director gerente de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, en el Centro de la Mujer (Calle Segurilla, 35). El jueves 16 de octubre, a las 18.00 horas, tendrá lugar un show cooking dedicado a la gastronomía de la época del emperador a cargo de Fogones Imperiales, en Talavera Ferial (Pabellón 3) (con invitación).

El viernes 17 de octubre, también a las 18:00 horas, el profesor Carlos Belloso Martín, de la Universidad de Valladolid, ofrecerá la conferencia "Carlos V y Talavera" en el Centro La Milagrosa, junto a la estación. El broche final llegará el sábado 18 de octubre con el esperado Desfile Imperial, que partirá a las 17.00 horas desde la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

El recorrido estará decorado con banderas y adornos de la época y pasará por Arcos del Prado, Salvador Allende, Ronda del Cañillo, Carnicerías, Plaza del Reloj, Corredera del Cristo, Calle Palenque y finalizará en la Plaza del Pan, donde a las 19:00 horas se celebrará el acto institucional. Delgado ha explicado que para este desfile se ha invitado a los diferentes colegios de la ciudad a participar, de momento hay cuatro centros confirmados y más de 200 personas inscritas.

Los trajes los facilita la Asociación de Vecinos Fray Hernando, y aún hay plazas disponibles para apuntarse en la Oficina de Turismo. Posteriormente, a las 19:15 horas, tendrá lugar una actuación de bailes del siglo XVI en honor al Emperador por parte de tres academias de baile de la ciudad (Sal y Canela, Tempo y Aires de Calera).

La edil ha invitado a toda la ciudadanía, vecinos de la comarca y visitantes a participar en las actividades y a disfrutar de la ambientación histórica que llenará las calles durante el desfile. Por su parte, Quintín Correas ha querido resaltar que este tipo de iniciativas tienen "una gran proyección no solo a nivel nacional si no también internacional", y que tendrá "un impacto positivo en la ciudad de Talavera".