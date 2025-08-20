Tarantino escoge su mejor película, su favorita y la que "nació para dirigir"

Además de ser uno de los cineastas más emblemáticos de las últimas décadas, Quentin Tarantino es también un empedernido cinéfilo y ha citado en más de una ocasión sus películas favoritas en diferentes géneros. Pero, hasta ahora, no se había pronunciado en cuanto a sus propios proyectos se refiere. Así, el responsable de títulos como "Pulp Fiction" o "Kill Bill" ha revelado cuál cree que es su mejor película, cuál es su favorita... y cuál considera que nadie más que él podría haber hecho.

"''Érase una vez en... Hollywood'' es mi favorita y ''Malditos bastardos'' es mi mejor [película]", sentencia el cineasta en el pódcast "The Church of Tarantino". Además, destaca "Kill Bill" como el filme que cree que nació para hacer, pues aseguró que "nadie más podría haberlo hecho". "Cada aspecto de [la película] está especialmente arraigado, como con tentáculos y tejido sangriento, en mi imaginación y mi ADN y mis intereses y mi pasión y mi obsesión", explica el realizador. "Así que creo que ''Kill Bill'' es la película que nací para hacer, ''Malditos bastardos'' es mi obra maestra, pero ''Érase una vez en... Hollywood'' es mi favorita", reitera.

Tarantino ha sido galardonado en dos ocasiones con el Oscar a mejor guion original: en 1995 por "Pulp Fiction" y en 2013 por Django desencadenado. No obstante, el cineasta considera que no son estos sus mejores libretos. "Creo que ''Malditos bastardos'' es mi mejor guion, y que ''Los odiosos ocho'' y ''Érase una vez en... Hollywood'' le siguen muy de cerca", afirma. El director destacó además "Los odiosos ocho" como su "mejor trabajo como director" a partir de un material propio pues, a diferencia de "Kill Bill", que tuvo "crear" a partir del guion, considera que el libreto de "Los odiosos ocho" era "sólido". A pesar de tratarse de su película favorita, "Érase una vez en... Hollywood" contará con una secuela que no estará dirigida por el propio Tarantino. Así, será David Fincher el encargado de capitanear la cinta para Netflix, que ya ha comenzado su rodaje en Los Ángeles.