El Teatro Barakaldo acoge este viernes 'La materia', con los Premios Nacionales de Danza Olga Pericet y Daniel Abreu

El Teatro Barakaldo acoge esta semana, dentro de su festival Viernes Flamencos, 'La Materia', un espectáculo que reúne "por primera vez en escena" a los Premios Nacionales de Danza Olga Pericet y Daniel Abreu. Según ha explicado el teatro vizcaíno, 'La Materia' representa el segundo capítulo de la trilogía que Olga Pericet inició con 'La Leona' y que culminará con 'La Invencible'.

El proyecto se inspira en las guitarras del luthier Antonio de Torres (Almería 1817-1892), considerado "el padre de la guitarra española moderna y pionero del primer prototipo de guitarra flamenca". "La propuesta trasciende todas las etiquetas genéricas, fusionando el flamenco más puro de Pericet con la danza contemporánea de Abreu, en un diálogo corporal que explora los orígenes mismos del instrumento", ha avanzado.

En palabras de la propia Olga Pericet, "si con 'La Leona' miraba a la guitarra desde fuera, con 'La Materia' lo hago desde dentro, evocando la madera, el olor, el sonido y el silencio". Desde el Teatro Barakaldo han destacado que el espectáculo propone una nueva forma de mirar el flamenco, "presentándolo en su estado más desnudo y orgánico". La colaboración entre ambos artistas ha resultado en lo que ellos mismos definen como "un flamenco que se dilata", donde, ha indicado el teatro, la tradición se encuentra con la innovación "más arriesgada".

Daniel Abreu aporta su visión desde la danza contemporánea, "enriqueciendo la propuesta de Pericet con su lenguaje coreográfico y la cuidada simbología poética de la que dota a sus trabajos", y el resultado es "una pieza íntima que busca los orígenes: la materia, la idea, la inspiración, la madera, el suelo". Junto a dos bailarines, estarán en el escenario del Teatro Barakaldo José Manuel León, a la guitarra, Juanfe Pérez, al bajo, y Javier Rabadán, a la percusión.