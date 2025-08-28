Los 100 años de Leica y 'American Buffalo' abrirán la temporada del teatro Fernán Gómez

La exposición 'Leica. Un siglo de fotografía' y las obras de teatro 'American Buffalo' y 'Poeta (perdido) en Nueva York' inaugurarán la temporada del teatro Fernán Gómez de la capital a partir del 10 de septiembre.

Así, la nueva programación, diseñada por su director artístico, Juan Carlos Pérez de la Fuente, en su segundo año al frente de este teatro, se presentará el próximo 5 de septiembre, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid este jueves.

'Leica. Un siglo de fotografía' es el título de la exposición que celebra, a través de la obra de grandes fotógrafos internacionales, los 100 años desde la creación de la primera cámara de la marca, la Leica I. Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Alberto Korda, Ralph Gibson, Sebastião Salgado, Steve McCurry, Joel Meyerovitz, Jane Evelyn Atwood, Ricard Terré, Gonzalo Juanes, Manolo Laguillo o Alberto Garcia-Alix dan forma a un recorrido por la historia de la fotografía, que es también la historia de Leica.

La exposición reunirá 174 imágenes e incluirá la representación española de casi una treintena de fotógrafos. Leica propone un recorrido visual que aborda temáticas de la fotografía de calle, el documento social, el paisaje urbano, el retrato o la naturaleza, acompañado de una selección de cámaras clásicas y material inédito.

La muestra permitirá conocer la obra de grandes fotógrafos internacionales, desde el nacimiento del fotoperiodismo hasta la democratización de la imagen. 'Leica. Un siglo de fotografía' se podrá visitar del 10 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

Dos obras teatrales para inaugurar la temporada

El 11 de septiembre, la Sala Jardiel Poncela alzará el telón transformándose en un universo poético con el estreno de 'Poeta [perdido] en Nueva York', de El Aedo Teatro. Jesús Torres ('Puños de harina') firma y protagoniza esta adaptación que entrelaza, en un monólogo, el poemario y las cartas íntimas que Federico García Lorca escribió desde la Gran Manzana.

Por su parte, la Sala Guirau comenzará la temporada con un "estreno absoluto", 'American Buffalo', escrita por el dramaturgo estadounidense David Mamet. Estrenada en 1975 en el Goodman Theatre de Chicago, en 1977 llegó a Broadway y recibió múltiples premios y nominaciones en todo el mundo, y en 1996 se llevó al cine, protagonizada por Dustin Hoffman y Dennis Franz.

'American Buffalo' cuenta el mundo de Don, el propietario de una tienda de chatarra en Chicago, y su intento de recuperar una valiosa moneda de búfalo que vendió por una fracción de su valor real. Junto a su joven empleado Bob y su compañero de póquer Teach, se embarcan en un plan para robar la moneda de vuelta, desencadenando una serie de eventos.

La obra explora las relaciones entre los personajes, así como temas universales como la avaricia, la amistad y el sacrificio.

Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo forman el elenco de este montaje con la traducción de Borja Ortiz de Gondra. La dirección es de Ignasi Vidal. Esta producción se podrá ver desde el 16 de septiembre en la sala principal del teatro. Las entradas para ambos espectáculos están ya a la venta por los canales habituales del teatro.

